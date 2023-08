Marktwerte des FC Bayern: Keiner in der Bundesliga ist so wertvoll wie Jamal Musiala

Das Portal "transfermarkt.de" updatet regelmäßig die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Profis. Nach der enttäuschenden Vorsaison wurden zahlreiche Stars des FC Bayern abgewertet – ein Youngster thront dafür ganz oben. Die aktuellen Marktwerte des Rekordmeisters.

München - Das Portal " " hat zuletzt mal wieder die Marktwerte der Bundesliga geupdatet. Auch die Werte von zwölf Profis des FC Bayern wurden angepasst.

Nach der insgesamt eher enttäuschenden Saison büßten insgesamt elf Stars an Marktwert ein. Am härtesten traf es Leon Goretzka, der um 20 Millionen Euro abgewertet wurde. Der deutsche Nationalspieler, der zuletzt in den vergangenen Monaten immer wieder in der Kritik stand, kommt nun auf 45 Millionen.

Benjamin Pavard legt zu – Jamal Musiala wertvollster Spieler der Bundesliga

Der einzige Spieler, der beim vergangenen Update aufgewertet wurde, war Benjamin Pavard. Der Abwehrspieler hat insbesondere in der zweiten Saisonhälfte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und kommt nun auf 40 Millionen, was ein Plus von fünf Millionen bedeutet.

Wertvollster Spieler der Münchner ist weiterhin Jamal Musiala. Der Nationalspieler blieb bei einem Marktwert von 110 Millionen Euro und ist nach dem Wechsel von Dortmunds Jude Bellingham (120 Millionen) zu Real Madrid auch der wertvollste Spieler der Bundesliga.

Der FC Bayern war im Sommer auf Schnäppchen-Jagd

Interessant ist auch ein Blick auf die bisherigen Neuzugänge. Die wertvollste Verpflichtung in diesem Sommer war Kim Min-Jae, der für eine festgeschriebene Ablöse von 50 Millionen Euro von der SSC Neapel verpflichtet wurde. Sein Marktwert wird von "transfermarkt.de" auf 60 Millionen taxiert – für die Bayern war der Südkoreaner gewissermaßen ein Schnäppchen.

Selbiges gilt für Konrad Laimer (kam von RB Leipzig) und Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund). Sie wechselten nach Ablauf ihrer Verträge jeweils ablösefrei an die Isar. Laimer kommt auf einen Marktwert von 28 Millionen Euro, Guerreiro auf 20 Millionen.

Marktwerte: FC Bayern weltweit auf Platz fünf

Der Gesamtmarktwert des Bayern-Kaders wird mit 901 Millionen Euro bewertet. Damit thronen die Münchner ligaweit mit riesigem Abstand an der Spitze, auf Platz zwei folgt Borussia Dortmund mit 462 Millionen Euro.

International belegt der Rekordmeister Platz fünf hinter dem FC Arsenal (1,21 Milliarden Euro), Manchester City (1,16 Mrd.), Paris Saint-Germain (1,01 Mrd.) und Real Madrid (980 Mio.).

Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die aktualisierten Marktwerte der Bayern-Stars.