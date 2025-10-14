AZ-Plus
Marktwerte des FC Bayern: Flügeflitzer kommt Musiala sehr nahe

Das Portal "transfermarkt.de" updatet regelmäßig die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Profis. Michael Olise darf sich erneut über eine Aufwertung freuen, zwei Abwehrspieler der Münchner verlieren hingegen deutlich. Die aktuellen Marktwerte des FC Bayern.
Christina Stelzl
Christina Stelzl |
Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.
Paulaner/FC Bayern 25 Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.
Das Portal "transfermarkt.de" hat wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis geupdatet. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf "transfermarkt.de". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.

Auch die Werte einiger Bayern-Stars wurden dabei natürlich angepasst. Großer Gewinner des aktuellen Updates ist dabei erneut Michael Olise (23). Der Flügelspieler wurde um 30 Millionen auf einen Gesamtmarktwert von 130 Millionen Euro aufgewertet. Damit rutscht er im internen FCB-Ranking an Spitzenreiter Jamal Musiala (22) heran, dessen Wert von 140 Millionen Euro unberührt blieb.

Neben Olise dürfen sich auch Lennart Karl (17) und Dayot Upamecano (26) über erhöhte Marktwerte freuen. Shootingstar Karl steigerte sich um 18,5 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro. Abwehrspieler Upamecano konnte seinen Wert um zehn Millionen Euro auf 60 Millionen Euro anheben. 

Zwei Bayern-Stars verlieren

Zwei Bayern-Stars verlieren hingegen deutlich an Marktwert. Min-jae Kim (28) wurde um acht Millionen Euro auf 32 Millionen Euro herabgestuft. Hiroki Ito (26) verliert sieben Millionen Euro und hat nun einen neuen Wert von 18 Millionen Euro.

Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick

Manuel Neuer 4 Millionen Euro
Sven Ulreich 500.000 Euro
Jonas Urbig 12 Millionen Euro
Leon Klanac 150.000 Euro
Dayot Upamecano 60 Millionen Euro
Jonathan Tah 30 Millionen Euro
Min-jae Kim 32 Millionen Euro
Hiroki Ito 18 Millionen Euro
Alphonso Davies 50 Millionen Euro
Raphaël Guerreiro 8 Millionen Euro
Josip Stanisic 32 Millionen Euro
Sacha Boey 18 Millionen Euro
Joshua Kimmich 45 Millionen Euro
Aleksandar Pavlovic 55 Millionen Euro
Leon Goretzka 22 Millionen Euro
Tom Bischof 30 Millionen Euro
Konrad Laimer 25 Millionen Euro
Jamal Musiala 140 Millionen Euro
Lennart Karl 20 Millionen Euro
Michael Olise 130 Millionen Euro
Serge Gnabry 22 Millionen Euro
Luis Díaz 70 Millionen Euro
Nicolas Jackson 50 Millionen Euro 
Harry Kane 75 Millionen Euro

Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die aktualisierten Marktwerte der Bayern-Stars.

  BingoMuc am 10.10.2024 06:39 Uhr

    Kane aktuell sicher kleiner als 100 mio

  Play Fair am 11.10.2024 17:21 Uhr
    Antwort auf Kommentar von BingoMuc

    :-)

  Analyst am 21.12.2024 10:46 Uhr
    Antwort auf Kommentar von BingoMuc

    Fürs Erste Spiel ,nach seiner Verletzung war’s Top👏👏
    Und welchen Stürmer in seiner Kategorie bekommst du unter 100 Mil.

