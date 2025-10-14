Marktwerte des FC Bayern: Ein FCB-Star ist erneut der große Gewinner

Das Portal "transfermarkt.de" updatet regelmäßig die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Profis. Michael Olise darf sich erneut über eine Aufwertung freuen, zwei Abwehrspieler der Münchner verlieren hingegen deutlich. Die aktuellen Marktwerte des FC Bayern.

Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.

Das Portal " " hat wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis geupdatet. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf "transfermarkt.de". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.

Auch die Werte einiger Bayern-Stars wurden dabei natürlich angepasst. Großer Gewinner des aktuellen Updates ist dabei erneut Michael Olise (23). Der Flügelspieler wurde um 30 Millionen auf einen Gesamtmarktwert von 130 Millionen Euro aufgewertet. Damit rutscht er im internen FCB-Ranking an Spitzenreiter Jamal Musiala (22) heran, dessen Wert von 140 Millionen Euro unberührt blieb.

Neben Olise dürfen sich auch Lennart Karl (17) und Dayot Upamecano (26) über erhöhte Marktwerte freuen. Shootingstar Karl steigerte sich um 18,5 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro. Abwehrspieler Upamecano konnte seinen Wert um zehn Millionen Euro auf 60 Millionen Euro anheben.

Zwei Bayern-Stars verlieren

Zwei Bayern-Stars verlieren hingegen deutlich an Marktwert. Min-jae Kim (28) wurde um acht Millionen Euro auf 32 Millionen Euro herabgestuft. Hiroki Ito (26) verliert sieben Millionen Euro und hat nun einen neuen Wert von 18 Millionen Euro.

Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick

Manuel Neuer 4 Millionen Euro Sven Ulreich 500.000 Euro Jonas Urbig 12 Millionen Euro Leon Klanac 150.000 Euro Dayot Upamecano 60 Millionen Euro Jonathan Tah 30 Millionen Euro Min-jae Kim 32 Millionen Euro Hiroki Ito 18 Millionen Euro Alphonso Davies 50 Millionen Euro Raphaël Guerreiro 8 Millionen Euro Josip Stanisic 32 Millionen Euro Sacha Boey 18 Millionen Euro Joshua Kimmich 45 Millionen Euro Aleksandar Pavlovic 55 Millionen Euro Leon Goretzka 22 Millionen Euro Tom Bischof 30 Millionen Euro Konrad Laimer 25 Millionen Euro Jamal Musiala 140 Millionen Euro Lennart Karl 20 Millionen Euro Michael Olise 130 Millionen Euro Serge Gnabry 22 Millionen Euro Luis Díaz 70 Millionen Euro Nicolas Jackson 50 Millionen Euro Harry Kane 75 Millionen Euro

