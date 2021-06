Manuel Neuer: Wie der Bayern-Star Kindern in Corona-Zeiten hilft

Abseits der Europameisterschaft lässt Manuel Neuer spezielle Masken für Kinder herstellen. Die kleineren Mund-Nase-Bedeckungen sollen es ihnen ermöglichen, wieder Sport zu treiben.

München - Im Vorfeld des EM-Achtelfinalspiels in Wembley gegen England (Dienstag, 18 Uhr, ARD und MagentaTV sowie ) macht Manuel Neuer mit einer besonderen Aktion auf sich und ein ganz anderes Thema aufmerksam.

Neuer: Kinder sollen "in Schule und Sport gut geschützt" sein

In Zeiten der Corona-Pandemie lässt der Nationaltorhüter in Diensten des FC Bayern nun nämlich Mund-Nase-Bedeckungen speziell für Kinder entwickeln.

Wie die " " berichtet, sollen die Masken für eine bessere Sauerstoffzufuhr sorgen und es Kindern erleichtern, wieder Sport zu treiben. "Wir müssen Kindern helfen, dass sie in Schule und Sport gut geschützt sind. Dafür setze ich mich mit meiner Stiftung ein", schreibt Neuer dazu auf Facebook.

Bayern-Torwart hilft mit "Manuel Neuer Kids Foundation"

Die "Manuel Neuer Kids Foundation" setzt sich für Kinder und Jugendliche vorrangig in Neuers Heimat ein - der 35-Jährige wurde in Gelsenkirchen geboren - und unterstützt sie in verschiedenen Projekten. Ziel sei es, Kinder und Jugendliche insbesondere in ihren Entwicklungspotenzialen und Talenten zu fördern, ihnen Impulse zu geben, Lebensperspektiven aufzuzeigen und zur sozialen Integration beizutragen, heißt es vonseiten der Stiftung.