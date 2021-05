Manuel Neuer überzeugt: Thomas Müller wird bei der EM sofort eine Führungsrolle einnehmen

Manuel Neuer freut sich über das Comeback seines Bayern-Teamkollegen Thomas Müller in der Nationalmannschaft und traut ihm sofort eine Führungsrolle zu: "Was Thomas leisten kann, haben wir in den vergangenen Monaten beim FC Bayern gesehen."

23. Mai 2021 - 13:06 Uhr | AZ/dpa

Bald auch wieder in der Nationalmannschaft Teamkollegen: Die Bayern-Stars Manuel Neuer und Thomas Müller © Frank Hoerman/dpa