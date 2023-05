Lothar Matthäus appelliert an FC Bayern: "Es muss Konsequenzen geben"

Nach der 1:3-Pleite gegen RB Leipzig hat der FC Bayern seine Führung in der Tabelle verloren. Ex-Kicker Lothar Matthäus übt nun scharfe Kritik an den Münchnern.

München - Unabhängig vom Ausgang des Titelkampfs in der Fußball-Bundesliga hält Lothar Matthäus Veränderungen beim FC Bayern München für dringend notwendig. "So kann es nicht weitergehen beim FC Bayern! Es muss jetzt eine knallharte Analyse geben und eine schonungslose Aufarbeitung mit Konsequenzen, auf und neben dem Platz. Ohne Rücksicht auf Namen oder Positionen", sagte der Fußball-Rekordnationalspieler der "Bild"-Zeitung.

Lothar Mattäus schimpft über FC Bayern: "Ich habe kein Mia-san-Mia gesehen"

Matthäus' Ex-Club aus München geht mit zwei Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund in den letzten Spieltag der Saison am kommenden Samstag. "Es wurden insgesamt viel zu viele Fehler gemacht", sagte der 62-Jährige. Sowohl in der Clubführung als auch sportlich.

"Nicht erst in dieser Saison, das fing schon in der vorigen Saison an", sagte Matthäus und nannte die Kaderzusammenstellung als Beispiel: "Es wurden Namen verpflichtet, aber die Frage ist, sind das auch wirklich Bayern-Spieler, Mia-san-Mia-Spieler? Ich habe in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig kein Mia-san-Mia mehr gesehen."

Die Bayern hatten am Samstag mit 1:3 gegen RB Leipzig verloren, am Sonntag zog der BVB durch ein 3:0 beim FC Augsburg in der Tabelle vorbei.