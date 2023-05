Abwehrboss de Ligt über Klatsche gegen Leipzig: "Darf uns nicht passieren"

Der FC Bayern verliert im Saisonfinale gegen RB Leipzig mit 1:3. Damit haben die Münchner die Meisterschale nicht mehr in eigener Hand. Nach der Partie zeigte sich Abwehrboss Matthijs de Ligt enttäuscht.

München - Platzt nach dem Triple- und Double-Traum nun auch noch der Meister-Traum des FC Bayern? Zumindest sinken durch die bittere 1:3-Klatsche gegen RB Leipzig die Chancen auf den elften Titel in Folge drastisch. Denn nun hat es der deutsche Rekordmeister nicht mehr in der eigenen Hand, die Schüssel zu verteidigen.

FC Bayern: de Ligt kann sich Leistungsabfall in der zweiten Hälfte nicht erklären

Das weiß auch Abwehrboss Matthijs de Ligt. Umso niedergeschlagener zeigte sich der Niederlänger nach der Partie gegen die Sachsen. "Die Enttäuschung ist natürlich sehr groß. Wir verlieren so ein wichtiges Spiel", sagte de Ligt nach der Partie in der Mixed-Zone der Allianz Arena.

Warum die Münchner in der zweiten Halbzeit das Spiel aus der Hand gaben, konnte sich auch der 23-Jährige nicht erklären: "Keine Ahnung. Wir haben mit und ohne Ball nicht gut gespielt. Wir geben die Führung so leicht weg. Wir haben eine Ecke und fünf Sekunden später haben wir ein vier gegen eins. Das darf uns nicht passieren."

Abwehrboss über Meisterschaftskampf: "Hoffentlich kann BVB gegen Augsburg nicht gewinnen"

Damit spielt de Ligt auf den Leipziger Konter in der 65. Spielminute an, den die Roten Bullen in Person von Konrad Laimer eiskalt zum zwischenzeitlichen Ausgleich nutzten. Dennoch wollte der Innenverteidiger die Hoffnungen auf den Meistertitel noch nicht endgültig begraben. "Hoffentlich kann Dortmund gegen Augsburg nicht gewinnen. Aber erstmals müssen wir auf uns schauen, weil wir müssen das letzte Spiel auch noch gewinnen", so de Ligt.

Das steht für die Münchner am kommenden Wochenende im Rheinenergie-Stadion an. Doch sollte der FC Bayern gegen den 1. FC Köln eine ähnliche Leistung wie gegen Leipzig an den Tag legen, sieht der Nationalspieler der Niederlande schwarz: "Wenn wir so wie gegen Leipzig spielen, klappt das auch nicht."