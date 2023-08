Liebling und Leitwolf: Wie Harry Kane das Spiel des FC Bayern verändert

Back to the roots: Harry Kane verändert massiv das Angriffsspiel des FC Bayern – auch dank seiner Persönlichkeit. "Jeder weiß, dass er sehr bodenständig ist".

"Brutal, wenn du einen Stürmer mit so einer Qualität in deinen Reihen hast und weißt, dass der vorne drinsteht", sagte Serge Gnabry über Harry Kane.

München - Ein Sportwagen in Brombeer-Farben wie Leon Goretzka (28)? Nein, das ist nichts für Harry Kane (30). Bei der traditionellen Übergabe der Dienstfahrzeuge in Ingolstadt wählte der Stürmer des FC Bayern einen schwarzen SUV. Familientauglich, praktisch. "Mit jetzt vier Kindern muss ich sicherstellen, dass ich genug Platz habe", sagte Kane mit einem Schmunzeln.

Sein zweiter Sohn Henry Edward war am Sonntag in London zur Welt gekommen. Kane reiste deshalb direkt aus England zum Audi-Termin an, das Lederhosn-Shooting bei Paulaner hatte der Angreifer verpasst. "Alles ist gut gelaufen. Vier Kinder halten dich auf Trab", sagte Kane über den Familiennachwuchs.

Harry Kane: In zwei Wochen zum absoluten Fan-Liebling beim FC Bayern

Müde sah er allerdings nicht aus. Noch mehr als 30 Minuten schrieb Kane in der prallen Sonne in Ingolstadt Autogramme und stand für die Fans für Fotos parat. Der Kane-Hype hält an. In weniger als zwei Wochen hat es der englische Nationalmannschaftskapitän geschafft, zum absoluten Liebling der Massen zu werden. Und zum Leitwolf innerhalb der Mannschaft.

"Jeder weiß, dass er sehr bodenständig ist trotz seines großen Erfolgs", schwärmt Serge Gnabry (28) von Kane: "Er fügt sich gut ein, redet mit allen. Er scheint ein guter Junge zu sein." Nach AZ-Informationen kommt Kane in der Kabine sehr gut an, er drängt sich nicht in den Mittelpunkt, sondern gibt sich bescheiden. Ein Vollprofi eben, ein angenehmer Mensch. Und sportlich hilft Kane dem Team von Trainer Tuchel extrem als Fixpunkt im Angriff, als Torjäger, aber auch Vorlagengeber.

"Da kannst du auch mal eine Flanke bringen": Flügelspieler des FC Bayern freuen sich über Harry Kane

"Es ist auf jeden Fall eine Option zum Flanken da", erklärt Gnabry: "Harry ist ein Stürmer, der sehr kopfballstark ist, der natürlich viele Bälle festmacht. Brutal, wenn du einen Stürmer mit so einer Qualität in deinen Reihen hast und weißt, dass der vorne drinsteht."

Ganz neu sei das Offensivspiel mit Kane aber nicht, so Gnabry: "Wir haben ja ganz gute Zocker, auch auf den Außenbahnen. Wir sind nicht die, die nur die Linie entlangrennen und flanken. Aber klar, es bringt eine neue Variante, wenn du weißt, da vorne ist jemand, genauso, als Robert Lewandowski da war, der dir ein paar Kopfballtore macht. Dann kannst du auch mal die Flanke bringen. Das war natürlich letzte Saison ein bisschen anders, wenn zum Beispiel ich vorne drin gespielt habe; jemand, der kleiner ist."

Der Eine flankt, der Andere trifft: So soll es beim FC Bayern zwischen Serge Gnabry (vorne links) und Harry Kane (re.) künftig laufen. © IMAGO / HMB-Media

Harry Kane bringt den FC Bayern sportlich extrem weiter

Kane ist ein Transfercoup der Münchner – auf und außerhalb des Platzes. "Ein großartiger Mensch, sehr offen", sagt Coach Tuchel: "Auch für ihn ist es ein neuer Verein, ein neues Land, eine neue Kultur. Alles ist neu für ihn. Ich habe schon ganz verschiedene Spieler beobachtet, die Veränderungen durchgemacht haben. Das dauert seine Zeit. Aber ich bin guter Hoffnung, dass Harry eine Art von Spieler ist, der sich schnell anpassen wird."

Gemeinsam mit seiner Frau Katie Goodland sucht Kane gerade nach einem Haus in München. Man munkelt, dass Grünwald den Kanes mit den Kindern Ivy (6), Vivienne (5), Louis (2) und nun Henry Edward ganz gut gefallen soll. Der englische Stürmer bringt den FC Bayern sportlich extrem weiter – und ebenso dank seiner Persönlichkeit.