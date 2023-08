Liebe auf den zweiten Blick: Nutzt FC-Bayern-Star Leon Goretzka seine Chance bei Thomas Tuchel?

Beim 4:0 des FC Bayern in Bremen lieferte Leon Goretzka eine starke Partie ab. Reicht das auch, um Thomas Tuchel wieder von sich zu überzeugen?

München – Rolle rückwärts bei Thomas Tuchel? In den Vorbereitungsspielen sowie beim 0:3 im DFL-Supercup gegen RB Leipzig spielte Konrad Laimer (26) an der Seite von Joshua Kimmich (28).

Bayerns Coach betonte durchweg, wie wichtig es sei, dass sich schnellstmöglich eine erste Elf finde. Zum Bundesliga-Auftakt in Bremen überraschte Tuchel jedoch und beorderte kurzerhand Leon Goretzka (28) in die Startelf.

Beim FC-Bayern-Sieg in Bremen: Leon Goretzka holt das Maximum aus seinem Größenvorteil

Jenen Goretzka, den er über die vergangenen Wochen und Monate eher stiefmütterlich behandelte. Ein- und Auswechslung binnen 14 Minuten im Meisterschaftsendspiel in Köln (2:1), Reservistenrolle in den Testspielen.

Vergangenes Wochenende kam Goretzka erst gut zehn Minuten vor Schluss, als die Partie bereits entschieden war. Zwischendurch soll sogar ein Wechsel zu Manchester United im Raum gestanden haben.

In Bremen entschied sich Tuchel, allen voran aufgrund seiner Kopfballstärke, für den Nationalspieler: "Leon brauchen wir für die Größe heute. Werder ist eine sehr große Mannschaft und für Flanken, Standards und lange Bälle haben wir uns heute für mehr Größe entschieden im Vergleich zu Konrad Laimer", erklärte er vor der Partie bei "DAZN".

"Kane-retzka": Neues Traumduo für den FC Bayern?

Tuchels Maßnahme wurde zum Glücksgriff: Goretzka lieferte, als Sechser an der Seite von Joshua Kimmich, ein blitzsauberes Spiel ab und gab der Mannschaft defensiv viel Stabilität.

Offensiv traute er sich auch wieder seine Tiefenläufe in den Strafraum zu und verpasste in Minute 51 den eigenen Treffer nur knapp, nachdem Harry Kane den Angriff zuvor eingeleitet hatte. Beide verfügen über eine ähnliche physische Präsenz, sodass sich dadurch für Tuchel überraschende Varianten ergeben, wenn sich der spielstarke Engländer ins Mittelfeld fallen lassen sollte.

Kurz nach der Pause leitete Harry Kane (1.v.li.) eine gute Gelegenheit für Leon Goretzka (2.v.li.) ein. Diese Kombination könnte eine Zukunft bei Thomas Tuchel haben. © IMAGO / Xinhua

Überrascht war Mittelfeldpartner Kimmich von Goretzkas Top-Auftritt eher bedingt: "Generell weiß ich, was ich an Leon hab, er weiß, was er an mir hat. Wir haben schon oft nebeneinander gespielt", erklärte Bayerns Kapitän in der Mixed Zone.

Die Nummer acht als Sechser neben der Nummer sechs, die ein Sechser sein will, aber laut Tuchel keiner ist: Wird daraus doch noch das bayerische Erfolgsrezept?

"Kader genügt, um Spiele zu gewinnen": Tuchel hält sich in Sechser-Thematik bedeckt

Kommenden Sonntag ist der FC Bayern erneut gefordert, im ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen den FC Augsburg. Spätestens dann wird sich zeigen, inwieweit Goretzka an seinen starken Auftritt in Bremen anknüpfen kann und der Rekordmeister tatsächlich keinen neuen Sechser mehr verpflichten wird, wie bereits berichtet wurde.

Tuchel selbst hielt sich nach der Partie bei "DAZN" dahingehend bedeckt: "Das kommentiere ich nicht. Der Kader genügt jedenfalls, um Spiele zu gewinnen." Und um vorerst, nach dem missglückten Supercup, einen perfekten Start in die neue Bundesliga-Saison hinzulegen.