Lewandowski will weg! Jetzt mischt sich auch Frau Anna ein

Robert Lewandowski möchte den FC Bayern verlassen und noch im Sommer nach Barcelona wechseln. Von seiner Frau Anna gab es bisher wenige Aussagen zur Zukunft des Stürmers – bis jetzt.

München - Das Transfer-Theater um Robert Lewandowski zieht sich weiter hin. Der 33-Jährige will den FC Bayern so schnell wie möglich verlassen und zum FC Barcelona wechseln.

Am Mittwoch nahm der Stürmer erstmals nach seinem Urlaub wieder am Mannschaftstraining teil, machte dabei aber einen lustlosen und desinteressierten Eindruck. Ein zusätzliches Anzeichen, wie unwichtig ihm der FC Bayern mittlerweile geworden ist: Der sonst so mustergültige Profi verspätete sich um einige Minuten. Es wird immer deutlicher: Im Kopf scheint Lewandowski bereits mit dem deutschen Rekordmeister abgeschlossen zu haben.

In den letzten Wochen heizte Lewandowski die Situation selbst an. Seine Geschichte beim FC Bayern sei vorbei, sagte er beispielsweise – eine weitere Zusammenarbeit könne er sich nicht mehr vorstellen.

Die Fronten sind verhärtet, die Bayern warten nun auf ein verbessertes Angebot aus Barcelona. Noch in dieser Woche möchte man eine Einigung erzielen.

Morddrohungen gegen Lewandowskis Familie

Lewandowskis Frau Anna hat sich mit Äußerungen bezüglich der Zukunft ihres Mannes und des getätigten Wechselwunsches bisher eher zurückgehalten. Nun sorgt sie aber auf ihrem Instagram-Kanal für Aufsehen. In einer Frage-Antwort-Runde mit ihren Fans wurde sie gefragt, wann die Familie zu Barca komme. Ihre vielsagende Antwort: "Das würde ich auch gerne wissen." Auch die 33-Jährige macht mittlerweile kein Geheimnis mehr daraus, wo ihr Mann in der kommenden Saison spielen soll. Sie will endlich Klarheit!

"Das würde ich auch gerne wissen." Annas Antwort in der Instagram-Story. © Instagram-Screenshot: @annalewandowskahpba

Anna sowie die beiden gemeinsamen Kinder Klara (5) und Laura (2) befinden sich aktuell nicht in München. Der Grund macht fassungslos: Lewandowski soll in den Sozialen Medien Morddrohungen gegen sich und seine Familie erhalten haben – deswegen ging es für ihn am Montagabend alleine zurück nach München. Fragt sich nur, wie lange der Pole noch dortbleiben wird...