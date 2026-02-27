Letzter Auftritt in Dortmund? So steht es um Neuers Zukunft bei Bayern

Der Torhüter will in Dortmund spielen – und seine Karriere beim FC Bayern beenden.

Man mag es sich noch nicht so richtig vorstellen, doch es könnte tatsächlich der letzte Auftritt von Manuel Neuer im Dortmunder Stadion sein. Wenn der FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zum Bundesliga-Topspiel beim BVB antritt, gibt der 39-Jährige womöglich seine Abschiedsvorstellung. Sofern Neuer nach seinem Muskelfaserriss in der Wade rechtzeitig fit wird und seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Beides ist unklar.

Kompany vertraut Urbig

Trainer Vincent Kompany wird auf der Pressekonferenz am Freitag Auskunft über Neuers Fitnesszustand geben, im Training unter der Woche war der Torhüter schon wieder recht agil dabei. Als Ersatz stünde wie zuletzt Jonas Urbig bereit, Kompany vertraut dem 22 Jahre alten Talent.

Möglicher Neuer-Nachfolger: Jonas Urbig. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Die andere Frage, ob Neuer noch mal eine Saison beim FC Bayern dranhängt oder nicht, wird sich nach AZ-Informationen rund um seinen 40. Geburtstag am 27. März entscheiden. Der Keeper will in seinen Körper, der immer öfter von Verletzungen geplagt wird, hineinhören, er will herausfinden, ob er noch die gleiche Gier auf Titel empfindet. Oder ob er nicht doch Servus sagt und sich an den Tegernsee zurückzieht.

Ausland kein Thema für Neuer

Laut "Kicker" hat Neuer jetzt zumindest schon eine Entscheidung getroffen. Ein Abenteuer im Ausland wie etwa bei Thomas Müller in Vancouver soll es für Neuer nicht geben. Der Torhüter, so heißt es, will seine Karriere beim FC Bayern beenden – im Sommer oder zu einem anderen Zeitpunkt. Irgendwann könnte Neuer ebenso wie Müller ins Management beim FC Bayern eingebunden werden – sofern er daran interessiert ist. Wie die AZ weiß, trauen die Bosse Neuer eine solche Rolle zu.

Am 27. März wird er 40 Jahre alt: Neuer. © IMAGO/Noah Wedel

Doch zunächst kämpft sich der Routinier zurück ins Tor, in Dortmund will Neuer unbedingt dabei sein. Gegen den BVB hat der Ex-Schalker viele große Leistungen gezeigt. Und diesmal?