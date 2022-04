Leroy Sané: Der Champions-League-Experte des FC Bayern

Leroy Sané ist in der Bundesliga seit Ende Februar ohne Torbeteiligung. In der Champions League läuft es dafür mit sechs Toren und sechs Vorlagen umso besser – schlägt der Flügelspieler des FC Bayern auch gegen Villareal zu?

Trifft in dieser Saison in der Champions League besonders gerne: Leroy Sané.

München – In der Bundesliga wartet Leroy Sané seit Ende Februar auf einen Treffer, sein letzter Assist liegt gar fast drei Monate zurück. Die letzten vier Partien, mitunter beim 4:1-Sieg am Wochenende gegen den SC Freiburg, blieb der 26-Jährige somit ohne Torbeteiligung.

Zum Glück – für ihn und den FC Bayern – geht es am Mittwoch in der Champions League gegen Villareal (21 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) weiter. Denn da läuft es für den deutschen Nationalspieler in dieser Saison, und wie!

FC Bayern: Bereits zwölf Scorerpunkte für Leroy Sané

In bisher acht Königsklassen-Partien war Bayerns Flügelstürmer insgesamt an zwölf Toren direkt beteiligt. Zu seinen sechs Toren kommen sechs Vorlagen hinzu.

Sané ist somit erst der zweite Spieler seit der Saison 2003/04, der in einer CL-Saison mehr als fünf Tore erzielte und mehr als fünf Assists gab. Nur Liverpools Roberto Firmino gelang dies in der Spielzeit 2017/18 (zehn Tore, sieben Assists).

Ein und zwei Vorlagen im Achtelfinale: Folgt gegen Villareal der nächste Streich?

"Grundsätzlich ist er ein Spieler, auf den ich nur ungern verzichte. Er ist ein unfassbarer Spieler, der eigentlich nicht zu verteidigen ist, wenn er an die Grenze geht", adelte Bayern-Coach Julian Nagelsmann im März vor der Partie gegen RB Salzburg. Sanés Reaktion: ein Tor und zwei Vorlagen bei der 7:1-Gala im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse.

Ob nun am Mittwoch der nächste Streich von Bayerns Champions-League-Experten folgt? Gutes Omen: Gegen eine andere spanische Mannschaft war Sané in dieser Spielzeit bereits erfolgreich. In der Gruppenphase erzielte der Nationalspieler gegen Villareals Ligakontrahenten Barcelona zwei Scorerpunkte. Dagegen würde sich Bayern auch im Viertelfinal-Hinspiel sicherlich nicht wehren...