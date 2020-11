Leroy Sané: Als Joker erste Sahne

Aus Frust und Enttäuschung kann – im Idealfall – Energie erwachsen. So muss es bei Leroy Sané gewesen sein als er erfahren hat, dass ihm Serge Gnabry und Kingsley Coman auf den Flügelpositionen vorgezogen wurden und er selbst beim deutschen Klassiker in Dortmund zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. Wie zuletzt auch beim 6:2 vergangenen Dienstag in der Champions League bei RB Salzburg kam der Sommer-Neuzugang auch beim BVB nur als Joker zum Zuge.

08. November 2020 - 08:01 Uhr | Patrick Strasser