Leon Goretzka meldet sich mit Tor zurück – Jubelorgie vor der FC-Bayern-Fankurve

Ein 5:0 vom FC Bayern bei Viktoria Köln in der ersten Runde im DFB-Pokal. Eigentlich ein Grund für eine kurze Jubelarie. Doch diesmal fällt die Begeisterung etwas länger aus. Denn Leon Goretzka ist zurück – und wie. Nach seinem Tor jubelt er ausgelassen vor der Fankurve des FC Bayern.

01. September 2022 - 06:09 Uhr | Christoph Streicher

Wie viel Last fällt in dieser Sekunde von Leon Goretzka ab? Mit seinem Comeback-Tor meldet sich der Bayern Star zurück.

München – Der Jubel über das klare 5:0 beim Drittligisten Viktoria Köln war beim FC Bayern groß. Noch größer war der Jubel allerdings beim Tor von Rückkehrer Leon Goretzka. "Jetzt kann die Saison losgehen für mich", sagte er freudestrahlend nach dem Abpfiff und Julian Nagelsmann weiß jetzt: So stark wie der FC Bayern auf der 6er-Position ist kaum eine andere Mannschaft dieser Welt im Moment. "Man hat gesehen, dass Leon ein Stein vom Herzen gefallen ist. Er ist ein extrem guter Typ, der fleißig gearbeitet hat", so das Lob des Trainers.

FC Bayern: Ein Tor des Willens von Rückkehrer Leon Goretzka

Es gab vor einiger Zeit bei einer Fußballübertragung die Möglichkeit, die Wiederholung anzuhalten und eine Kamera virtuell rings um die Spielszene fahren zu lassen. Das gibt es jetzt an dieser Stelle auch. Wir schreiben die 82. Spielminute. Der FC Bayern führt komfortabel gegen die Viktoria aus Köln mit 4:0. Leon Goretzka marschiert in flottem Schritt in den Sechzehnmeter-Raum. Schnitt. Die Kamera dreht nach links. Dort wartet Eric Maxim Choupo-Moting auf den Pass von Goretzka. Die Kamera dreht nach rechts. Dort steht Gnabry, ebenfalls einschussbereit. Doch was macht Goretzka? Er läuft einfach weiter, mit voller Power und knallt den Ball unhaltbar in die Maschen.

Goretzkas Jubelorgie vor der FC-Bayern-Fankurve in Köln

Goretzka dreht direkt zum Jubeln ab und auch seine "vergessenen" Mitspieler von links und rechts bekommen das Grinsen kaum aus dem Gesicht. Gnabry feiert direkt "huckepack" und weiß: Leon ist zurück – und wie. Vor der Bayern Fankurve im Müngersdorfer Stadion fällt eine riesige Last von den Schultern Goretzkas, der in jüngster Vergangenheit seinen Team-Kollegen noch beim Training zuschauen musste, während er auf dem Fahrrad saß und strampelte.

Der schönste Jubel des Abends. Gnabry feiert "huckepack" auf Goretzka beim Sieg gegen Viktoria Köln. © augenklick/ges

Leon Goretzka nach Verletzung zurück – mit Vollgas

"Es war keine einfache Zeit für mich. Ich war mit einem guten Gefühl in der Vorbereitung und dann heißt es: Du musst auf den OP-Tisch", sagte der Torschütze nach dem Spiel. "Ich weiß, was in uns steckt. Wir haben eine super Chemie in der Mannschaft. Jeder will spielen, aber jeder gönnt dem anderen auch die Tore. Das hat man auch heute gesehen." Die Fernsehbilder bezeugen das eindeutig in der Wiederholung, da braucht man gar nicht die modernste Technik.