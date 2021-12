Leihspieler des FC Bayern: Sarpreet Singh und Joshua Zirkzee rocken, Adrian Fein vor Leih-Ende

Im Vorjahr war die Bilanz ernüchternd, doch auch in der aktuellen Saison hat der FC Bayern gleich mehrere Talente an andere Klubs verliehen. Wie haben sich die Leihspieler in der Hinrunde geschlagen? Der AZ-Check.

München - Der FC Bayern hat auch in der Saison 2021/22 einige Spieler an andere Vereine ausgeliehen, sowohl aus der ersten als auch der zweiten Mannschaft.

Damit das Fiasko aus dem Vorjahr, als nur wenige der Leihspieler bei ihren aufnehmenden Klub überzeugen konnten, unter Julian Nagelsmann verhindert wird, stellte der FC Bayern zunächst mit Danny Schwarz einen persönliche Betreuer für die Youngster ab.

Doch seit dem 13. Oktober ist Schwarz Cheftrainer bei den Würzburger Kickers. Die Leihspieler der Münchner sind somit wieder auf sich alleine gestellt. Wie schlagen sich die Talente der Münchner bei ihren jeweiligen Vereinen?

Diese Talente vom FC Bayern sind derzeit verliehen:

Ron-Thorben Hoffmann (AFC Sunderland)

Möchte beim AFC Sunderland Spielpraxis sammeln: Ron-Thorben Hoffmann. © imago/Shutterstock

Am letzten Tag der Transferperiode hat der FC Bayern Nachwuchstorhüter Ron-Thorben Hoffmann an den AFC Sunderland verliehen, zuvor hat der Keeper noch seinen Vertrag beim Rekordmeister bis 2023 verlängert. Beim englischen Drittligisten sammelt der 22-Jährige, für den in München hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich bestenfalls die Nummer drei auf der Torhüterposition vorgesehen war, reichlich Spielpraxis. Hoffmann hat sich bei den Engländern als Stammkeeper etabliert und musste in 17 Liga-Spielen bisher 22 Mal hinter sich greifen, in fünf Partien blieb er ohne Gegentor.

"Ich will mit der Mannschaft aufsteigen und langfristig hier bleiben. Das ist für mich ganz klar", erklärte Hofmann gegenüber "The Athletic". Eine Rückkehr nach München strebt der Torhüter aktuell nicht an. Die Engländer belegen in der drittklassigen League One derzeit den dritten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an den Aufstieg-Playoffs berechtigen würde. Sollte Sunderland aufsteigen, besteht eine Kaufpflicht für die "Black Cats".

Chris Richards (TSG 1899 Hoffenheim)

Erneut an die TSG 1899 Hoffenheim verliehen: Chris Richards. © Icon Bild drucken In neuem Tab öffnen 21.04.2021 imago 1002278636 2654x1769 Pixel IMAGO / Revierfoto

Ebenfalls kurz vor Transferschluss ist Chris Richards verliehen worden. Wie bereits in der vergangenen Rückrunde läuft der Abwehrspieler aktuell für die TSG 1899 Hoffenheim auf. Gleichzeitig verlängerte auch der 21-Jährige seinen auslaufenden Vertrag bei den Münchnern, sein neues Arbeitspapier gilt bis 2025.

Richards kam seit seinem zweiten Wechsel zu den Kraichgauern bis auf den letzten Hinrunden-Spieltag immer zum Einsatz. Neben acht Partien von Beginn an wurde er auch fünf Mal eingewechselt. Vor allem in der Mitte der Hinrunde musste US-Amerikaner zunächst oft auf der Bank Platz nehmen.

Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht)

Läuft in dieser Saison für den RSC Anderlecht auf: Joshua Zirkzee. © IMAGO / Pro Shots

Auch Joshua Zirkzee wurde bereits in der Rückrunde der Saison 2020/21 verliehen. Sein Intermezzo bei Parma Calcio war damals nicht von Erfolg gekrönt, aufgrund von Verletzungen absolvierte er nur vier Partien für die Italiener und blieb ohne Torbeteiligung.

Da er sich in der Vorbereitung auch unter dem neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nicht durchsetzen konnte, wechselte der Mittelstürmer Anfang August zum RSC Anderlecht. In Belgien liefert Bayerns Nachwuchsstürmer nun endlich ab! Der 20-Jährige stand in allen 18 Liga-Partien auf dem Rasen – zumeist von Beginn an. Dabei erzielte er in der Jupiler Pro League acht Tore und fünf Assists. Hinzu kommen drei Scorerpunkte in zwei Pokal-Partien.

Sein Leihvertrag bei Anderlecht läuft im Sommer 2022 aus, dann geht es wieder zurück nach München. "Das Kapitel FC Bayern München ist noch nicht abgeschlossen", erklärte Zirkzee, dessen Arbeitspapier beim Rekordmeister noch bis 2023 gültig ist, gegenüber dem niederländischen Portal "Voetbal International".

Adrian Fein (Greuther Fürth)

Ganz anders läuft es hingegen für Adrian Fein. Wie schon in den vergangenen beiden Spielzeiten sollte der Mittelfeldspieler auch in dieser Saison bei einem anderen Team Spielpraxis sammeln. Während die Leihe 2020 beim Zweitligisten Hamburger SV von Erfolg gekrönt war, stockte Feins Entwicklung vergangenes Jahr bei der PSV Eindhoven (Niederlande) etwas.

Und auch beim Bundesliga-Schlusslicht Greuther Fürth konnte sich Fein bisher noch nicht durchsetzen. Wie der "Kicker" nun berichtet, soll die Leihe des 22-Jährigen vorzeitig beendet werden. Fein stand unter Cheftrainer Stefan Leitl nur 29 Minuten auf dem Platz und gehörte zuletzt viermal in Folge nicht zum Kader. Eigentlich sollte der gebürtige Münchner bis zum Saisonende bei den Kleeblättern bleiben.

Alexander Nübel (AS Monaco)

Bis er beim FC Bayern irgendwann in die Fußstapfen von Manuel Neuer treten kann, soll auch Alexander Nübel möglichst viel Spielzeit erhalten. Da dies in München nur schwer umsetzbar ist, da Neuer selbst nur ungern auf Einsätze verzichtet, haben sich die Münchner in diesem Sommer auf eine zweijährige Leihe des 25-Jährigen geeinigt.

Nach einem eher durchwachsenen Start bei der AS Monaco mit einigen Patzern, hat sich Nübel gefangen. Der gebürtige Paderborner stand in allen Partien bei den Monegassen zwischen den Pfosten und kassierte 23 Gegentreffer. Drei Mal hielt Nübel die Null.

Eine mögliche Rückkehr nach München hängt von Neuer und den Plänen des Rekordmeisters ab: "Von seiner Leistung, wie lange zeigt er die noch? Und es hängt natürlich auch vom Klub ab, wie plant der? Plant man, irgendwann mal den Wechsel vorzunehmen? Es muss ja nach Manuel Neuer irgendwann mal weitergehen", erklärte Nübels Berater Stefan Backs gegenüber der Sportredaktion von "Lensing Media".

Lars Lukas Mai (Werder Bremen)

Lars Lukas Mai ist eines der wenigen Talente, dessen Leihe in der vergangenen Saison Früchte getragen hat. Beim SV Darmstadt 98 konnte er sich als Stammspieler etablieren und wichtige Einsatzminuten in der zweiten Bundesliga sammeln. Die Darmstädter hätten Mai gerne über die Saison hinaus behalten, doch schon kurz nach seiner Rückkehr nach München wechselte der 21-Jährige für die Saison 2021/2022 zu Absteiger Werder Bremen.

Hier konnte er sich gleich am ersten Spieltag in die Startformation kämpfen und lieferte neben Routinier Ömer Toprak eine ordentliche Partie ab. Seinen Stammplatz hat er allerdings früh in der Saison an Milos Veljkovic verloren, vier Partien in Folge schmorrte er gar 90 Minuten auf der Bank. Zuletzt setzte ihn eine Coronavirus-Infektion außer Gefecht.

Sarpreet Singh (Jahn Regensburg)

Für Sarpreet Singh ist die Leihe zu Zweitligist Jahn Regensburg hingegen ein voller Erfolg. Der Neuseeländer durfte in allen 18 Partien von Beginn an auflaufen.

An der starken Saison der Regensburger hat der 22-Jährige mit fünf Toren und sieben Assists maßgeblichen Anteil. Die Oberbayern haben als Tabellenachter nur zwei Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei, den aktuell der Hamburger SV belegt

Jann-Fiete Arp (Holstein Kiel)

Der große Durchbruch beim FC Bayern wollte Jann-Fiete Arp sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft noch nicht gelingen. Um seiner Karriere wieder Schwung zu verleihen, läuft der gebürtige Norddeutsche aktuell für Holstein Kiel auf.

Insgesamt 14 Mal kam er für Kiel bisher in der 2. Liga zum Einsatz und pendelte zumeist zwischen der Startelf und Bank hin und her. Trotz der eher dürftigen Bilanz von nur drei Scorerpunkten bezeichnet das Sturmtalent die Leihe zu den Störchen als "Sechser im Lotto" und fügte im "11Freunde-Interview" hinzu: "Ganz ehrlich: Nichts gegen die Stadt oder den Verein, aber ich habe mich schon in Meppen gesehen." Ob es nach der Saison zurück nach München geht, ist ungewiss, sein Vertrag bei den Bayern ist noch bis 2024 gültig.

Nicolas Kühn (Erzgebirge Aue)

Aus der zweiten Mannschaft ist mit Nicolas Kühn ebenfalls ein Offensivtalent in der 2. Bundesliga leihweise unterwegs. Der 21-Jährige ist derzeit für ein Jahr bei Erzgebirge Aue unter Vertrag. Nach einer Oberschenkelverletzung gleich zu Beginn der Saison kämpfte sich der Rechtsaußen ins Team zurück und stand in elf seiner 14 Partien für Aue in der Startelf. Insgesamt kommt das Mittelfeldtalent bisher auf vier Scorerpunkte