Leihspieler des FC Bayern: Empfehlen kann sich kaum jemand

Der FC Bayern setzt bei seiner Kaderplanung auch auf Leihgeschäfte in den eigenen Reihen. Insgesamt sechs Talente wurden im Sommer verliehen – so läuft es für die Leihspieler bei ihren neuen Klubs.

München - Am Ende der Sommer-Transferperiode hat sich beim FC Bayern noch einiges getan. Während die Münchner in Douglas Costa, Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting drei erfahrenere Back-Ups verpflichteten, wurden insgesamt sechs junge Talente verliehen.

Da Trainer Hansi Flick in dieser Saison ohne die talentierten Youngster in der ersten Mannschaft plant, sollen sie bei anderen Vereinen Spielpraxis auf hohem Niveau erhalten und sich für den deutschen Rekordmeister empfehlen. Dies gelingt bislang allerdings kaum jemandem – die AZ gibt einen Überblick:

Christian Früchtl (1. FC Nürnberg)

Christian Früchtl stand seit seiner Leihe nach Nürnberg lediglich in Testspielen auf dem Platz. © imago images / Passion2Press

Torhüter Christian Früchtl war einer der Leistungsträger der U23 auf dem Weg zur Meisterschaft im vergangenen Jahr. Eine wirkliche Perspektive für die erste Mannschaft bot sich dem 20-Jährigen allerdings nicht. An Kapitän Manuel Neuer gab es kein Vorbeikommen, mit Alexander Nübel wurde darüber hinaus der designierte Nachfolger des Welttorhüters 2020 verpflichtet.

Um sich auf höherem Niveau als der 3. Liga beweisen zu können, wurde Früchtl in die 2. Bundesliga an den 1. FC Nürnberg verliehen. Beim Club ist der Keeper allerdings nur die Nummer zwei hinter Christian Mathenia. Bisher ist der 20-Jährige noch ohne einen einzigen Pflichtspiel-Einsatz.

Aus Bayern-Sicht macht die Leihe also wenig Sinn, was Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking allerdings wenig tangiert. "Das mag sein. Aber wir müssen zuerst auf uns schauen", sagte der Ex-Trainer gegenüber der " ". Bei Früchtl war das Leihgeschäft also definitiv die falsche Entscheidung.

Sarpreet Singh (1. FC Nürnberg)

Sarpreet Singh (r.) läuft in dieser Saison für den 1. FC Nürnberg auf. © imago images / HMB-Media

Deutlich besser waren die Aussichten auf Einsatzzeit zunächst für Sarpreet Singh. Der technisch versierte Mittelfeldspieler trainierte in der vergangenen Saison bereits regelmäßig mit den Profis und machte mit starken Leistungen in der U23 auf sich aufmerksam. Für regelmäßige Einsätze in der ersten Mannschaft hätte es in dieser Spielzeit höchstwahrscheinlich nicht gereicht, er sollte stattdessen in der 2. Bundesliga Spielpraxis sammeln und wechselte daher - wie auch Früchtl - zum 1. FC Nürnberg.

Zu Saisonbeginn stand der Mittelfeldspieler noch regelmäßig für die Franken auf dem Platz. Im November musste der 21-Jährige allerdings aus dringenden privaten Gründen für mehrere Wochen nach Neuseeland reisen und verpasste insgesamt fünf Spiele. Im Jahr 2021 will Singh bei Nürnberg noch einmal angreifen.

Michael Cuisance (Olympique Marseille)

Darf nun in der Champions League für Olympique Marseille auflaufen: Michael Cuisance. © imago images / MIS

Die Beziehung zwischen Michael Cuisance und dem FC Bayern wird wohl keine glückliche mehr werden. Nach seiner Verpflichtung von Borussia Mönchengladbach im Sommer 2019 kam der hochveranlagte Mittelfeldspieler in der ersten Mannschaft kaum zum Zug. Wie bereits während seiner Zeit in Gladbach zweifelt man dem Vernehmen nach auch in München an dessen Mentalität und seiner Bereitschaft, an sich zu arbeiten.

Nachdem sich der Wechsel zu Leeds United kurzfristig zerschlug, wurde der 21-Jährige in die Heimat zu Olympique Marseille ausgeliehen, mit anschließender Kaufoption. Bei den Südfranzosen hat sich Cuisance bereits früh einen Stammplatz gesichert, sowohl in der Ligue 1 als auch in der Champions League stand der Mittelfeldspieler regelmäßig auf dem Platz.

Lars Lukas Mai (SV Darmstadt 98)

Lars Lukas Mai darf sich in dieser Saison in der 2. Bundesliga beweisen. © imago images / Schreyer

Wie Früchtl und Singh läuft auch Lars Lukas Mai in der 2. Bundesliga auf. Auch der Innenverteidiger zählte in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern in der U23 und trainierte regelmäßig mit den Profis, zu einem Einsatz in der ersten Mannschaft hat es allerdings nicht gereicht.

Er soll beim SV Darmstadt 98 regelmäßig Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln und im kommenden Sommer gereift zurückkehren. Unter Trainer Markus Anfang zählt der 20-Jährige zum absoluten Stammpersonal und stand bis zu seiner Gelb-Roten Karte am vorletzten Spieltag gegen Greuther Fürth jede Minute auf dem Platz. Für Mai war die Leihe bislang ein voller Erfolg!

Oliver Batista Meier (SC Herenveen)

Oliver Batista Meier sammelt in dieser Saison in der Eredivisie Erfahrungen. © imago images / Pro Shots

Der technisch versierte Deutsch-Brasilianer zählt zu den größten Offensiv-Talenten beim Rekordmeister und kam letzte Saison regelmäßig in der U23 zum Zug, beim 5:0-Sieg über Fortuna Düsseldorf feierte er außerdem sein Debüt in der ersten Mannschaft.

Batista Meier läuft in dieser Saison für den SC Herrenveen auf. In der niederländischen Eredivisie, deren Niveau zwischen erster und zweiter Bundesliga einzuschätzen ist, soll sich der 19-Jährige weiter beweisen. Batista Meiers Bilanz nach den ersten Monaten im neuen Trikot: Ein Tor und zwei Vorlagen in elf Partien – für einen Angreifer eine überschaubare Quote. Der 19-Jährige hat noch Luft nach oben!

Adrian Fein (PSV Eindhoven)

Adrian Fein läuft seit Sommer für die PSV Eindhoven auf. © firo/Augenklick

Nach zwei Leihen in die 2. Bundesliga zu Jahn Regensburg und dem Hamburger SV kehrte der gebürtige Münchner wieder zum FC Bayern zurück. Doch schon in der Vorbereitung zeichnete sich ab, dass es für Einsätze beim deutschen Rekordmeister noch nicht reichen würde. Vor seiner Leihe zur PSV Eindhoven stand er nicht einmal im Kader der ersten Mannschaft, einzig beim 2:2 der U23 gegen Türkgücü München kam er zum Einsatz.

An der Seite von Weltmeister und Ex-Bayer Mario Götze sollte Fein für Kreativität im Mittelfeld der PSV Eindhoven sorgen – noch ist seine Leihe aber keine Erfolgsgeschichte. In möglichen 17 Partien stand er lediglich vier Mal in der Startelf, wettbewerbsübergreifend kommt er auf ein Tor und drei Vorlagen.

Ob er nächstes Jahr zurückkehrt, ist noch offen. Wie das "Algemeen Dagblad" berichtet, haben die Münchner dem niederländischen Top-Klub eine Kaufoption in Höhe von überschaubaren sechs Millionen Euro gewährt.