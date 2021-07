Leihspieler-Bilanz: Danny Schwarz übernimmt Betreuung - Saisonstart macht Hoffnung auf mehr

Auch in der kommenden Saison hat der FC Bayern gleich mehrere Talente an andere Klubs verliehen. Damit die ernüchternde Bilanz aus dem Vorjahr nicht wiederholt wird, kümmert sich Danny Schwarz in neuer Position persönlich um die Spieler. Die Leihspieler im AZ-Check.

München - Der FC Bayern hat auch in der Saison 2021/22 einige Spieler an andere Vereine ausgeliehen, sowohl aus der ersten als auch aus der zweiten Mannschaft.

Persönlicher Betreuer für Leihspieler

Damit das Fiasko aus dem Vorjahr, als nur wenige der Leihspieler bei ihren aufnehmenden Klub überzeugen konnten, unter Julian Nagelsmann verhindert wird, stellt der FC Bayern jetzt einen persönliche Betreuer für die Youngster ab.

Danny Schwarz, der in der vergangenen Saison noch Co-Trainer der zweiten Mannschaft war, übernimmt diese Rolle ab sofort, wie der Verein am Montagabend bekannt gab. "Ich werde diese Spieler regelmäßig besuchen, mir Trainingseinheiten und Spiele von ihnen anschauen, aber auch mit den jeweiligen Trainern unserer Jungs einen intensiven Austausch pflegen. Wir wollen einfach immer auf dem Laufenden sein, was die Entwicklung dieser Spieler angeht", erklärte Schwarz seine Aufgabe.

Diese Talente vom FC Bayern sind derzeit verliehen:

Adrian Fein (Greuther Fürth)

Wie schon in den vergangenen beiden Spielzeiten soll Adrian Fein auch in der kommenden Saison bei einem anderen Team Spielpraxis sammeln. Während die Leihe 2020 beim Zweitligisten Hamburger SV von Erfolg gekrönt war, stockte Feins Entwicklung vergangenes Jahr bei PSV Eindhoven (Niederlande) etwas.

Damit der nächste Schritt gelingt, soll er sich nun beim Liga-Konkurrenten Greuther Fürth empfehlen. "Adrian passt hervorragend in unser Anforderungsprofil und ist im zentralen Mittelfeld eine absolute Verstärkung für uns", erklärte Fürth-Geschäftsführer Rachid Azzouzi über Fein. Im Testspiel gegen die TSG Hoffenheim stand der 22-Jährige über 60 Minuten auf dem Platz.

Alexander Nübel (AS Monaco)

Bis er irgendwann in die Fußstapfen von Manuel Neuer bei den Bayern treten kann, soll auch Alexander Nübel bis dahin möglichst viel Spielzeit erhalten. Da dies in München nur schwer umsetzbar ist, da Neuer selbst nur ungern auf Einsätze verzichtet, haben sich die Münchner in dieser Transferperiode auf eine zweijährige Leihe des 24-Jährigen geeinigt.

Beim AS Monaco soll er unter Ex-Bayern-Trainer Nico Kovac möglichst viel Spielzeit erhalten und im besten Falle zum Stamm-Keeper reifen. Sein Konkurrent und bisherige Nummer Eins Benjamin Lecomte zog sich in der Vorbereitung eine Oberschenkelverletzung zu und fällt vorerst aus. Beste Voraussetzung für Nübel also, sich den Stammplatz vorerst zu sichern.

Lars Lukas Mai (Werder Bremen)

Lars Lukas Mai hingegen ist einer der wenigen Talente, dessen Leihe auch in der vergangenen Saison Früchte getragen hat. Beim SV Darmstadt 98 konnte er sich als Stammspieler etablieren und wichtige Einsatzminuten in der zweiten Bundesliga sammeln. Die Darmstädter hätten Mai gerne über die Saison hinaus behalten, doch schon kurz nach seiner Rückkehr nach München wechselte der 20-Jährige für die Saison 2021/2022 zu Absteiger Werder Bremen.

Hier konnte er sich gleich am ersten Spieltag gegen Hannover 96 in die Startformation kämpfen und lieferte neben Routinier Ömer Toprak eine ordentliche Partie ab. "Er ist klar in seinem Spiel. Ich bin überzeugt, dass er eine gute Runde spielen wird", erklärte Toprak vor Kurzem über seinen neuen Partner in der Innenverteidigung.

Sarpreet Singh (Jahn Regensburg)

Auch für Sarpreet Singh hätte die Leihe zum Zweitligisten Jahn Regensburg nicht besser starten können. Beim ersten Saisonspiel in Darmstadt überzeugte Singh mit einer starken Leistung und leitete mit dem Führungstreffer in der ersten Halbzeit den Auftaktsieg der Regensburger ein.

Schon in der vergangenen Saison kickte Singh zeitweise in der zweiten Liga. Für die Rückrunde verliehen ihn die Münchner zum 1. FC Nürnberg, wo er in elf Einsätzen keinen Treffer verbuchen konnte. Der neuseeländische Spielmacher deutete in der Vergangenheit häufiger sein Talent an und könnte in der laufenden Saison einen großen Schritt nach vorne machen.

Fiete Arp (Holstein Kiel)

Ähnliches soll auch Fiete Arp bei Holstein Kiel in der zweiten Bundesliga gelingen. Der große Durchbruch beim FC Bayern wollte dem einstigen Supertalent sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft noch nicht gelingen. Um seiner Karriere wieder Schwung zu verleihen, zieht es den gebürtigen Norddeutschen für eine Saison zu Holstein Kiel.

Im ersten Saisonspiel erfuhren die Kieler beim FC St. Pauli einen Dämpfer und gingen mit 0:3 baden. Auch Arp, der in der Startelf stand und in der 62. Minute ausgewechselt wurde, konnte die Niederlage nicht verhindern. Noch wirkt der 21-Jährige etwas gehemmt, was sich in den kommenden Spielen jedoch lösen soll. "Fiete ist ein Typ, der sich leicht integriert. Er soll bei uns die Freude am Fußball wiederfinden", weiß auch sein Trainer Ole Werner.

Nicolas Kühn (Erzgebirge Aue)

Aus der zweiten Mannschaft ist mit Nicolas Kühn ebenfalls ein Offensivtalent in der Zweiten Bundesliga leihweise unterwegs. Der 21-Jährige ist derzeit für ein Jahr bei Erzgebirge Aue unter Vertrag. Auch er konnte am ersten Spieltag einen kleinen Erfolg verbuchen und stand in der Startaufstellung.

Erst in der 76. Minute verließ er den Platz und hinterließ einen flinken Eindruck über den rechten Flügel: "Wir wollten Nürnberg wehtun, wussten um ihre Schwächen. Nutzen wir die Chancen effizienter, wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen", erklärte Trainer Aleksey Shpilevski, der als Fan der Bayern-Leihgabe gilt. Kann sich Kühn in Aue durchsetzen, können die Münchner auch hier mit einer Verstärkung im kommenden Sommer rechnen.

Leon Dajaku (Union Berlin)

Obwohl Leon Dajaku dem Kader von Union Berlin bereits seit Januar 2021 angehört, absolvierte er gerade mal zwei Kurzeinsätze für die "Eisernen". Zunächst setzte ihn eine Fußverletzung außer Gefecht, wenig später erfolgte dann aufgrund einer Corona-Infektion die nächste Pause. Da er sich trotzdem in Berlin durchsetzen will, wurde die Leihe um ein weiteres Jahr verlängert.

In der Vorbereitung auf die anstehende Saison kam es nun zum nächsten Schock. Aufgrund einer Blinddarm-OP muss er erneut mit dem Training pausieren. Noch ist unklar, ob der 20-Jährige im laufenden Trainingslager zur Mannschaft zurückkehren und womöglich sogar die erste Runde im DFB-Pokal verpassen wird.