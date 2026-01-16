Jamal Musiala wird beim Auswärtsspiel des FC Bayern bei RB Leipzig am Samstag erstmals nach seinem schweren Beinbruch wieder im Kader stehen. Auch Joshua Kimmich könnte wieder dabei sein.

Diese Nachricht wird alle Bayern-Fans entzücken. Jamal Musiala steht zum Rückrundenstart der Münchner diesen Samstag bei RB Leipzig erstmals wieder im Kader. Endlich ist es soweit – die lang ersehnte Rückkehr des Spielmachers nimmt Formen an. Ob er im Topspiel bei den Sachsen tatsächlich zu einem (sehr kurzen) Kurzeinsatz kommen wird, ließ Trainer Vincent Kompany am Freitagvormittag an der Säbener Straße offen.

Dabei sein ist alles für Musiala, der sich Anfang Juli bei der Klub-WM in den USA im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain (0:2) einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenksluxation zugezogen hatte. Nach langer Reha war der 22-Jährige kurz vor Weihnachten ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Aus Kompanys Sicht komme Musiala aus einem "dunklen Tunnel", bringe aber "sehr viel positive Energie mit. Der Plan ist, dass er dabei ist. Das ist schön für ihn, eine gute Sache."

Kimmich vor Rückkehr: Gegen Leipzig gleich in der Startelf?

Ebenfalls wieder im Kader: Joshua Kimmich, der seine knapp zwei Monate andauernden Probleme am Sprunggelenk überwunden zu haben scheint, und Alphonso Davies (25), der wegen einer Influenza-Erkrankung rund zehn Tage pausieren musste. Kompany will Musiala und Davies, der von März bis zu seinem Comeback im Dezember (drei Kurzeinsätze) ausgefallen war, noch "ein bisschen schützen. Sie müssen nicht das Spiel entscheiden. Es geht um eine gute Integration, mal eine gute Leistung und darum, irgendwann wieder bei 100 Prozent zu sein."

Während Musiala und Davies auf der Bank sitzen, kommt Kimmich nach drei Spielen Pause gleich wieder für die Startelf infrage. Der Vizekapitän könnte auf der rechten Abwehrseite aushelfen. Mit Konrad Laimer (Muskelfaserriss), Josip Stanisic (Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk) und Sacha Boey (Magen-Darm-Infekt) fallen drei Optionen für diese Position aus. "Alles ist möglich", sagte Kompany, "jeder kann gefragt sein. Wir haben da ein kleines Puzzle." Falls er das Puzzle-Teil Kimmich ins Zentrum auf die Sechserposition schickt, könnten Raphael Guerreiro oder Tom Bischof (beide Linksfüßer, Letzterer hat mehr Tempo) rechts aushelfen.