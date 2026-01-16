AZ-Plus

Leidenszeit vor dem Ende: Musiala gegen Leipzig erstmals wieder im Bayern-Kader

Jamal Musiala wird beim Auswärtsspiel des FC Bayern bei RB Leipzig am Samstag erstmals nach seinem schweren Beinbruch wieder im Kader stehen. Auch Joshua Kimmich könnte wieder dabei sein.
bl |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Jamal Musiala
Jamal Musiala © IMAGO/Jose Breton

Tolle Nachrichten für den FC Bayern: Jamal Musiala steht vor der Rückkehr in den Kader! Wie Trainer Vincent Kompany am Freitag bestätigte, wird der Offensiv-Star beim Auswärtsspiel gegen RB Leipzig am Samstag erstmals nach seinem im Sommer erlittenen Beinbruch wieder zur Verfügung stehen. "Wenn heute alles gut läuft, wird er dabei sein. Das ist eine tolle Sache", so Kompany.

Ebenfalls wieder dabei sein könnte Joshua Kimmich, den zuletzt eine hartnäckige Sprunggelenksverletzung außer Gefecht gesetzt hatte. "Bei Joshua schauen wir auch heute, da schauen wir auf die Balance. Er wäre eventuell sogar in der Lage, morgen direkt wieder zu spielen. Da haben wir ein kleines Puzzle aktuell", so Kompany.

Kimmich könnte gegen Leipzig als Rechtsverteidiger auflaufen

Womöglich, so der Bayern-Coach, wird Kimmich gegen Leipzig auf der Rechtsverteidigerposition auflaufen. Dort herrscht nach den Ausfällen von Konrad Laimer, Josip Stanisic und Sacha Boey ein Personalengpass.

"Wir haben viele Ausfälle rechts hinten, haben das aber in der Vergangenheit schon gelöst", gab sich Kompany zuversichtlich. "Da können viele andere Spieler spielen, am Anfang der Saison hatten wir links hinten viele Ausfälle. Die Jungs werden paar Spiele verpassen, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Josip Stanišić und Konrad Laimer werden bald zurückkommen."

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.