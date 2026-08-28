Laut Analyse: FC Bayern hat die zweitvulgärsten Fans der Bundesliga

Wenn Fußballfans im Internet diskutieren, dann kann es verbal auch schon mal etwas heftiger zugehen. Ein Webportal hat über 130.000 Kommentare untersucht, um zu analysieren, welche Fanlager besonders häufig auf Schimpfwörter zurückgreifen.

Wenn es um Kommentare auf Reddit geht, greifen die Bayernfans auch schon gerne mal auf Schimpfwörter zurück. (Symbolbild)

Dass es bei Fußballfans auch mal heiß hergehen kann, vor allem wenn gegen den großen Rivalen des Lieblingsvereins gespielt wird, ist normal und gehört dazu. Fangesänge, Schlachtrufe, große, bunte Choreografien sind in den Stadien ein Muss und sorgen für gute Stimmung.

Doch einigen Fans ist das nicht genug. Vor und nach dem Spiel kommentieren sie fleißig im Internet. Leider scheinen dabei sehr viele Anhänger ihre gute Kinderstube zu vergessen und bedienen sich bei ihren Kommentaren eines Wortschatzes, der mit Schimpfwörtern gespickt ist. Eine Diskussion auf friedliche und sachliche Art und Weise ist dann kaum noch möglich, stattdessen beleidigt man sich gegenseitig.

"Fans" dieser Art gibt es bei jedem Bundesligaverein, doch manche Fangruppen geben sich im Internet vulgärer als andere. Das Portal Wettfreunde.net hat aus den Subreddits der Bundesligavereine (Anm. d. Red.: Ein Subreddit ist ein thematisch abgetrenntes Unterforum auf der Online-Diskussionsplattform Reddit) über 130.000 Kommentare analysiert, um herauszufinden, in welchen Vereins-Subreddits besonders häufig Schimpfwörter verwendet werden und wo der Ton besonders positiv beziehungsweise negativ ausfällt.

Dabei wurden sowohl nach deutschen als auch nach englischsprachigen Schimpfwörtern gesucht. Zusätzlich wurde auch analysiert, welche Fanszenen am positivsten und welche am negativsten eingestellt sind. Die untersuchten Kommentare wurden alle im Zeitraum von August 2025 bis August 2026 veröffentlicht.

Vulgär-Analyse: Nur Fans des BVB schimpfen noch mehr als Bayern-Fans

Und bei beiden Analysen schneidet das Fanlager des FC Bayern alles andere als gut ab. Der Analyse zufolge enthielten 9,89 Prozent der untersuchten Kommentare im Subreddit des FC Bayern Schimpfwörter. Fanlagerübergreifend ist das Platz zwei im bundesligaweiten "Vulgär-Ranking". Den unrühmlichen Spitzenplatz haben hier die Fans von Borussia Dortmund inne. 14,01 Prozent der Kommentare enthielten der Wettfreunde.de-Analyse nach Schimpfwörter.

Die Plätze drei bis fünf belegen die Fanlager von RB Leipzig (8,97 Prozent der Kommentare enthielten Schimpfwörter), dem 1. FC Köln (8,8 Prozent) und Borussia Mönchengladbach (7,91 Prozent).

Am anderen Ende der "Vulgaritätsskala" findet sich das Fanlager des SC Paderborn. Nur 2,46 Prozent der untersuchten Kommentare in den Subreddits des Vereins enthalten Schimpfwörter. Gefolgt vom FC Augsburg (2,81 Prozent) und dem Hamburger SV (4,51 Prozent).

Einer Kommentar-Analyse von Wettfreunde.net zufolge ist das Fanlager des FC Bayern äußert vulgär und verwendet häufig Schimpfwörter. © Wettfreunde.net

Kommentare zum FC Bayern häufig mit negativem Ton

Auch die Grundstimmung in den Subreddits wurde untersucht. Dabei wurde jeder erfasste Kommentar einer Sentiment-Analyse unterzogen, die ihn als positiv, negativ oder neutral einstufte, sodass jede Fanszene nach dem Anteil ihrer Kommentare in jeder Kategorie eingeordnet werden konnte.

Und auch in dieser Kategorie schneidet das Fanlager des FC Bayern alles andere als gut ab. 54,08 Prozent der untersuchten Kommentare hatten einen negativen Ton. Dieses Ergebnis macht die Fanszene des FC Bayern zur zweitnegativsten der Bundesliga.

Nur bei Werder Bremen herrscht in den Kommentaren ein noch negativerer Ton vor (54,56 Prozent der Kommentare hatten einen negativen Ton). Auch bei den Fans von Borussia Dortmund scheint nicht alles eitel Sonnenschein zu sein. 52,72 Prozent der untersuchten Kommentare hatten einen negativen Inhalt, was Platz 3 für den BVB bedeutet.

Auf der positiven Seite derselben Sentiment-Analyse findet sich ganz oben erneut der SC Paderborn. Im Kommentarbereich des Bundesligaaufsteigers sind die Fans offensichtlich durchaus freundlich und positiv gestimmt. Dies gilt auch für Bayer Leverkusen, dessen Fan-Kommentare zu 37,07 Prozent positiv waren und für die Fanszene von Union Berlin. Bei den Köpenicker Anhängern hatten 33,64 Prozent der untersuchten Kommentare einen positiven Ton.

Methodik: