Champions-League-Auslosung: Auf diese Gegner trifft der FC Bayern in der Ligaphase

Am Donnerstagabend wird in Monaco die Ligaphase für die kommende Champions-League-Saison ausgelost. Auf welche Gegner trifft der FC Bayern? Die AZ hält Sie hier im Liveblog auf dem Laufenden.

Losglück oder Hammer-Gegner? Am Donnerstagabend erfuhr unter anderem der FC Bayern, auf wen er in der Ligaphase der kommenden Champions-League-Saison treffen wird. Die Gegner des deutschen Rekordmeisters wurden im Rahmen der Auslosung in Monaco ermittelt. Der Liveblog zum Nachlesen!

Die Gegner des FC Bayern:

FC Arsenal (H)

Atlético Madrid (A)

Real Betis (H)

Manchester United (A)

Bodo/Glimt (H)

OSC Lille (A)

Slavia Prag (H)

Viking Stavanger (A)

+++ Danke fürs Mitlesen! +++

Das war's mit der Auslosung der Ligaphase für die anstehende Champions-League-Ligaphase! Wir bedanken uns recht herzlich fürs Mitlesen und wünschen noch einen schönen Abend!

+++ Stuttgart trifft auf Atlético, Inter und Galatasaray +++

Jetzt hat auch der VfB Stuttgart seine Gegner! Es geht unter anderem gegen Bayern-Genger Atlético Madrid, Inter Mailand und Galatasaray mit Ex-Bayer Leroy Sané.

+++ Topf 4 wird ausgelost +++

Wir biegen auf die Zielgerade ein: Nun werden auch den Teams aus dem vierten und letzten Topf ihre Gegner zugelost. In diesem befindet sich auch Bayerns morgiger Gegner VfB Stuttgart.

+++ Leipzig bekommt noch Lens und Como +++

RB Leipzig kennt nun auch alle seine Gegner: Neben Real Madrid und die beiden Manchester-Klubs treffen die Sachsen unter anderem daheim auf RC Lens und auswärts auf fremdem Platz auf Como. Wenn das mal keine schöne Auswärts-Fahrt ist!

+++ Halbzeit bei der Auslosung +++

Die Teams aus Topf eins und zwei kennen schon alle ihre Gegner, die aus Topf drei und vier nur teilweise. Das wird sich nun ändern.

+++ Hammer-Gegner für Leipzig +++

Schon jetzt ist klar: Leipzig hätte glimpflicher wegkommen können. Das Team von Ex-Bayer Martin Demichelis trifft unter anderem auf Real Madrid, Manchester City und Manchester United.

+++ Immer mehr Begegnungen stehen bereits fest +++

Mit fortlaufender Dauer verliert die Auslosung ehrlicherweise auch immer mehr an Reiz, da bei den jetzt gezogenen Teams teilweise schon drei, vier Gegner bereits feststehen. Zumindest in dieser Hinsicht bot der frühere Modus mehr Spannung...

+++ Schweres Programm für Goretzka +++

Der Ex-Bayer bekommt es nicht nur mit dem BVB, sondern auch mit Inter Mailand und dem FC Barcelona zu tun.

+++ Dortmund trifft auf Inter, Arsenal und Goretzka +++

Der BVB trifft in der Ligaphase unter anderem auf Inter Mailand, den FC Arsenal und Aston Villa mit Ex-Bayer Leon Goretzka.

+++ Weiter geht's mit Topf 2 +++

Die Teams aus Topf eins haben jetzt alle ihre Gegner zugewiesen bekommen. Weiter geht's nun mit Topf zwei, in dem auch der BVB vertreten ist.

+++ Restliche Bayern-Gegner stehen fest +++

Und auch die restlichen Bayern-Gegner stehen fest! Es geht unter anderem auswärts gegen Manchester United. Hier alle Gegner in der Übersicht:

FC Arsenal (H)

Atlético Madrid (A)

Real Betis (H)

Manchester United (A)

Bodo/Glimt (H)

OSC Lille (A)

Slavia Prag (H)

Viking Stavanger (A)

+++ FC Bayern trifft auf Vorjahres-Finalist Arsenal +++

Und der zweite Bayern-Gegner heißt FC Arsenal! Die Gunners standen in der vergangenen Saison im Finale gegen PSG und waren eine der wenigen Mannschaften, die die Bayern überhaupt schlagen konnten. Ein harter Gegner für die Münchner!

+++ Bayern muss zu Atlético Madrid +++

Jetzt steht der erste Bayern-Gegner fest: Die Münchner müssen zu Atlético Madrid, in deren Stadion auch das Finale der kommenden CL-Saison ausgetragen wird.

+++ FC Bayern entgeht Real Madrid +++

Real Madrid wird in der Ligaphase schon mal kein Gegner der Bayern. Die Königlichen treffen unter anderem auf Inter Mailand, Arsenal und Leipzig.

+++ Die Auslosung geht los! +++

Nun geht es los mit der Auslosung! Zuerst bekommen die Teams aus Topf eins, in dem auch der FC Bayern gesetzt ist, ihre Gegner zugewiesen.

+++ Zeremonien-Meister Marchetti kommt ebenfalls +++

Auch er darf natürlich nicht fehlen: Giorgio Marchetti, Vize-Generalsekretär der Uefa. Wer in den vergangenen Jahren mal Champions-League-Auslosungen gesehen hat, kennt ihn natürlich. Marchetti erläutert vor Beginn der Auslosung das genaue Procedere mit allen Regularien. Topfzuweisung, Ausschlusskriterien etc...

+++ Losfee David Villa betritt die Bühne +++

Die Ehrungen sind vorbei, jetzt rückt der Fußball in den Vordergrund: Welt- und Europameister David Villa, der heute als Losfee fungieren wird, betritt die Bühne.

+++ Uefa-Präsident Ceferin ehrt PSG-Star Marquinhos und Frankreich-Legende Henry +++

Bevor die Auslosung beginnt, gibt es noch zwei Ehrungen. Zunächst wird Marquinhos für sein vorbildliches Verhalten geehrt, weil er seine Gegenspieler des FC Arsenal nach dem Gewinn des Champions-League-Titels sofort in den Arm nahm. Da der Spieler selbst nicht vor Ort ist, um sich auf das nächste Spiel vorzubereiten, nimmt PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi die Trophäe für ihn entgegen.

Die zweite Ehrung, den "Uefa President's Award", erhält die französische Stürmer-Legende Thierry Henry. Der "Uefa President's Award" ist sozusagen eine Art "Preis fürs Lebenswerk" und wurde in der Vergangenheit unter anderem an Alfredo di Stefano, Eusebio oder Didier Drogba verliehen.

+++ Die Zeremonie beginnt! +++

Pünktlich um 18 Uhr beginnt die Zeremonie im Grimaldi Forum – selbstverständlich mit einer Live-Version der Champions-League-Hymne. Dazu werden einige historische Szenen aus den vergangenen Jahrzehnten der Königsklasse gezeigt.

+++ In eigener Sache: Fokus auf den FC Bayern +++

Bevor die Zeremonie im Grimaldi Forum in Monaco losgeht, kurz ein Hinweis in eigener Sache: Nach den Erfahrungen aus den vergangenen Jahren, in denen sich die Auslosung im neuen Modus als teilweise etwas chaotisch und unübersichtlich herausgestellt hat, werden wir den Fokus heute insbesondere auf den FC Bayern und die deutschen Teams legen.

+++ Kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Bayer Goretzka? +++

In der Ligaphase könnte es für die Bayern zum Wiedersehen mit Leon Goretzka kommen. Der Mittelfeldspieler, der den FCB im Sommer nach Ablauf seines Vertrags verlassen hat, wechselt nun offiziell zu Aston Villa. Der Europa-League-Sieger ist in Topf zwei gesetzt und könnte auch auf die Münchner treffen.

+++ Kein Duell mit deutschen Teams möglich +++

Duelle mit Gegnern aus demselben Landesverband sind in der Ligaphase übrigens noch nicht möglich. Auf Dortmund, Leipzig und Stuttgart werden die Münchner also vorerst nicht treffen. Ausgeschlossen sind auch mehr als zwei Spiele gegen Gegner aus demselben Landesverband.

+++ Termine der Ligaphase +++

1. Spieltag: 8. bis 10. September 2026

2. Spieltag: 13. /14. Oktober 2026

3. Spieltag: 20./21. Oktober 2026

4. Spieltag: 3./4. November 2026

5. Spieltag: 24./25. November 2026

6. Spieltag: 8./9. Dezember 2026

7. Spieltag: 19./20. Januar 2027

8. Spieltag: 27. Januar 2027

+++ Die vier Lostöpfe +++

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 FC Bayern Borussia Dortmund Feyenoord Rotterdam Slavia Prag Real Madrid AS Rom OSC Lille Slovan Bratislava Paris Saint-Germain Sporting Lissabon FK Bodö Glimt VfB Stuttgart FC Liverpool Aston Villa SSC Neapel AEK Athen Inter Mailand FC Porto RB Leipzig Linzer ASK Manchester City Manchester United FC Villareal Como 1907 FC Arsenal FC Brügge Fenerbahce Istanbul RC Lens FC Barcelona Betis Sevilla Schachtar Donezk Viking Stavanger Atletico Madrid PSV Eindhoven Galatasaray Istanbul Sabah FK

+++ Letzte CL-Tickets vergeben +++

Die letzten CL-Tickets sind vergeben. Fenerbahçe Istanbul steht erstmals seit 15 Jahren wieder in der Champions League, bei der Auslosung in Monaco (18 Uhr) ebenfalls dabei sind auch Viking Stavanger, AEK Athen und Slovan Bratislava.

+++ Alle Infos zur Auslosung +++

Seit der bereits erwähnten Modus-Änderung vor zwei Jahren gestaltet sich die Auslosung etwas komplizierter, als noch vor einigen Jahren. Wir haben alle Infos dazu in einem ausführlichen Artikel übersichtlich für Sie zusammengefasst!

+++ FC Bayern drohen bereits in der Ligaphase harte Brocken +++

Aufgrund des geänderten Modus, der vor zwei Jahren eingeführt wurde, drohen dem FC Bayern bereits in der Ligaphase anspruchsvolle Aufgaben. Um zwei Hammerlose aus dem ersten Topf wird der deutsche Rekordmeister nicht herumkommen. Hier tummeln sich neben dem Titelverteidiger aus Paris auch der Vorjahresfinalist FC Arsenal sowie in Inter Mailand und dem FC Barcelona auch die Landesmeister der starken Ligen in Italien und Spanien.

+++ Willkommen im Liveblog +++

Hallo und herzlich willkommen im Liveblog zur diesjährigen Champions-League-Auslosung! Am Donnerstagabend werden in Monaco die Gegner aller 36 Teams in der Ligaphase ermittelt. Auch der FC Bayern wird erfahren, auf wen er in den ersten acht Partien der Königsklasse treffen wird.