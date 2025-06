Lagerkoller beim FC Bayern? Wer wem "auf den Keks geht"

Wegen eines Gewitters muss der FC-Bayern-Tross vor dem Klub-WM-Achtelfinale gegen Flamengo zwei Stunden am Flughafen ausharren. Spieler und Verantwortliche wollen dies allerdings nicht als Nachteil werden. Ohnehin herrscht gute Stimmung im Camp der Münchner.

Wie lange die Bayern bei dieser Klub-WM in den USA noch zusammen sein werden? Das erste K.o.-Spiel steigt an diesem Sonntagabend (22 Uhr MESZ, Sat.1 und DAZN) gegen den brasilianischen Traditionsklub Flamengo Rio de Janeiro. "Jetzt beginnt die heiße Phase des Turniers. Und die wollen wir erfolgreich gestalten", sagte Rechtsverteidiger Konrad Laimer nach der Landung in Fort Lauderdale am frühen Samstagabend. Der Abflug hatte sich wegen einer Gewitterfront um rund zwei Stunden verschoben.

Dennoch: Die Warterei und das spätere Essen im Mannschaftshotel "The Dalmar" in Fort Lauderdale wollen die Verantwortlichen und die Spieler nicht als Nachteil werten. Das läuft alles im weitesten Sinne unter "Teambuilding". Dazu meinte Laimer: "Es macht Spaß, mit der Truppe hier zu sein. Wir sind eine sehr lustige und coole Gruppe, in der man mit allen sehr viel Spaß haben und alle möglichen Sachen machen kann. Wir haben ein gutes Klima gefunden zwischen der Konzentration auf die Trainings oder die Besprechungen und die drei, vier Stunden Freizeit, in denen jeder machen kann, worauf er Lust und Laune hat. Natürlich wächst man noch mehr zusammen, weil man 24/7 zusammen ist und sich sieht. Da geht einem dann auch der ein oder andere mal ein bisschen mehr auf den Keks", sagte Laimer und schmunzelte.

Laimer witzelt über Müller: "Der redet ja durchgehend"

Wer? "Da will ich jetzt keinen nennen. Der Thomas redet ja durchgehend, aber das ist trotzdem schön." Gemeint ist natürlich Thomas Müller, Radio Müller. Beim scheidenden Oldie (35) könnte ab sofort jedes Spiel das letzte seiner Zeit beim FC Bayern sein.

Apropos Atmosphäre. Die wird heiß sein im Hard Rock Stadion von Miami, im Stadtteil Miami Gardens. Ähnlich wie beim 2:1 im zweiten Gruppenspiel gegen die Boca Juniors aus Argentinien. Diesmal werden tausende brasilianische Fans die Rot-Schwarzen von Flamengo anfeuern. "Ich finde das positiv", sagte Bayerns frisch transferierter Verteidiger Jonathan Tah, "es macht Spaß bei so einer Atmosphäre, auch wenn viele gegen uns sein werden."

Kompany warnt vor Achtelfinal-Gegner Flamengo

Für Trainer Vincent Kompany hat Gegner Flamengo hohe Qualität. "Sie haben die Gewohnheiten eines Top-Teams in der Champions League", sagte der 39-Jährige vor dem Duell über den brasilianischen Traditionsverein und fügte hinzu: "Es wird sich ähnlich anfühlen wie die Spiele, die wir auf höchstem Level bestreiten." Die Mannschaft von Trainer Filipe Luís habe "einen guten Mix aus taktischer Disziplin, Aggressivität und Flair", sei zudem wie die Bayern geprägt von einer "Kultur des Gewinnens", lobte Kompany.

Mal sehen, wer mit seiner (Spiel-)Kultur durchkommt.