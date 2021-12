Lage im Mittelfeld des FC Bayern entspannt sich: Rückkehr von Joshua Kimmich naht

Marcel Sabitzer hat wieder das Lauftraining beim FC Bayern aufgenommen. Auch Joshua Kimmich steht vor seinem Comeback, das Spiel gegen Barcelona wird er allerdings noch verpassen.

München – Die Lage im zentralen Mittelfeld beim FC Bayern entspannt sich langsam wieder. Am Montag absolvierte Marcel Sabitzer nach seiner hartnäckigen Wadenverletzung Laufrunden an der Säbener Straße, es geht also bergauf für den Österreicher.

Und auch bei einer anderen Personalie sieht es positiv aus: Joshua Kimmich. Laut "Kicker" könnte der Mittelfeldstar am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurückkehren. Am Mittwoch endet die zweiwöchige Quarantäne nach seiner Corona-Infektion, dann kann sich Kimmich mit einem negativen PCR-Test freitesten.

Kimmich verpasst Barca-Kracher, Choupo-Moting wieder im Kader?

Daher wird Kimmich den Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona am Mittwoch verpassen, aber bereits am Wochenende gegen den Mainz 05 in den Kader zurückkehren – zunächst wohl als Joker.

Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting (Corona-Quarantäne) dürfte hingegen schon gegen Barcelona wieder zum Bayern-Aufgebot gehören.