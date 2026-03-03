Kurze Zündschnur: Bayern-Legende Müller stichelt gegen Rivale Klopp

Bayern-Legende Thomas Müller freut sich auf die WM im Sommer, die er an der Seite von Jürgen Klopp und Mats Hummels als Experte begleiten wird. Für den ehemaligen BVB-Coach Klopp hat er gleich eine kleine Spitze übrig. So schätzt er die Chancen des DFB-Teams ein.

Ein derart hochdekoriertes Experten-Panel hat es im deutschen Fernsehen wohl noch nie gegeben: Thomas Müller, Jürgen Klopp und Mats Hummels werden in diesem Sommer bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko für Magenta TV im Einsatz sein. Da sind flotte Sprüche vorprogrammiert!

Er wolle mit seinen Mitstreitern für "die perfekte Mischung aus Expertise, Schlagfertigkeit, Witz und Unterhaltung sorgen“, kündigt Bayern-Legende Müller, der kürzlich mit den Vancouver Whitecaps in die neue MLS-Saison gestartet ist, an. Eine kleine Spitze in Richtung Jürgen Klopp kann sich der 36-Jährige schon jetzt nicht verkneifen: "Ich bin gespannt und freue mich auch schon drauf, falls es mal unterschiedliche Ansichten geben wird. Ich bin gespannt, welche Zündschnur als Erstes hochgeht. Ich tippe auf Kloppo!"

Thomas Müller und Jürgen Klopp sind sich im Laufe ihrer Karriere unzählige Male als Gegner gegenübergestanden. © imago

Der langjährige Bayern-Spieler und der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund traten sich in den vergangenen Jahren vornehmlich als Konkurrenten gegenüber. Mit Blick auf das gemeinsame Engagement bei Magenta TV sagte Müller: "Wir werden uns das erste Mal wirklich über den Weg laufen und mal ein paar intensivere Gespräche führen." Dabei ist der 36-Jährige guter Dinge: "Grundsätzlich kommen wir als Typen natürlich schon gut zurecht."

Müller sieht fehlende Stabilität beim DFB-Team

Auf die WM-Chancen der deutschen Mannschaft blickt Müller mit gemischten Gefühlen. "Wir haben eine Mannschaft, die absolut in der Lage ist, an einem guten Tag alle zu schlagen", sagt der Ur-Bayer, schränkt aber ein: "Jetzt kommt die Kehrseite: Wir sind aktuell nicht in einer Phase unserer deutschen Fußballgeschichte, in der wir in ein Spiel gehen und sagen: Uns kann keiner schlagen. Diese Stabilität sehe ich nicht."

Favoriten sind für Müller neben Titelverteidiger Argentinien Frankreich und England mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Thomas Tuchel und FCB-Torjäger Harry Kane, auch Nations-League-Sieger Portugal traut er viel zu.