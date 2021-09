Kuriosum bei Fürth-Spiel: Sané läuft mit fehlerhaften Trikot auf

Sportlich läuft es für Leroy Sané beim FC Bayern derzeit rund. Dafür leistete sich wohl der Zeugwart ein Fehler bei der Ausrüstung des Flügelflitzers. Der Nationalspieler lief zwischenzeitlich mit einem falsch beflockten Trikot auf.

München - Beim souveränen 3:1-Erfolg gegen Greuther Fürth präsentierte sich Leroy Sané weiterhin in guter Verfassung. Während er mit dem Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 auf Joshua Kimmich alles richtig machte, sorgte er optisch kurzzeitig für Aufsehen.

Trikotnummer falsch aufgedruckt

So hatte der 25-Jährige zu Beginn des Spiels ein falsch bedrucktes Trikot an. Eigentlich ist das Bayern-Wappen, welches innerhalb der Nummer zu sehen ist, am unteren Rand der Ziffer angebracht. Bei Sané war die "0" offenbar falsch herum aufgedruckt. Das Bayern-Logo war nämlich oben zu erkennen.

Kleine Trikotpanne bei Leroy Sané: In Hälfte eins war die 0 seiner Rückennummer noch verkehrt rum auf dem Trikot. Das Bayern-Logo bei der 0 ist oben statt unten (linkes Bild). Nach dem Trikotwechsel war die Beflockung dann wieder korrekt. © IMAGO / Passion2Press

Die Bayern merkten den Fauxpas im Laufe der Partie wohl selbst und gaben Sané ein neues Trikot. Solang dies die einzigen Fehler bleiben, die dem deutschen Rekordmeister in dieser Spielzeit unterlaufen, steht Julian Nagelsmann eine grandiose Debüt-Saison bevor.