Krabbeln und treffen: "Winnertyp" Díaz verzückt den FC Bayern

Luis Díaz führt den FC Bayern mit einem späten Tor und einer Vorlage im Liegen zum 3:1 gegen St. Pauli. Die Verantwortlichen feiern ihn - weil er eine Fähigkeit hat, die man nicht lernen kann.

Das größte Lob für Luis Díaz kam von einem früheren Weltklasse-Abwehrspieler: seinem Trainer Vincent Kompany. "Ich hätte das als Verteidiger auch eklig gefunden, gegen so einen Spieler zu spielen", sagte der Coach des FC Bayern nach dem 3:1 gegen den FC St. Pauli voller Anerkennung, "weil du nie weißt, ob du den Ball unter Kontrolle hast oder er. Das ist einfach seine Spielart und seine Qualität."

Das 2:1: Díaz trifft gegen St. Pauli per Schulter. © IMAGO

Und die zeigte Díaz beim knappen Erfolg gegen die Hanseaten einmal mehr. Das 1:1 durch Raphael Guerreiro kurz vor der Halbzeitpause legte der 28-jährige Kolumbianer im Liegen per Hacke vor. Er krabbelte durch den Pauli-Strafraum, nachdem er die Balance verloren hatte. Eine typische Aktion des Straßenfußballers, der immer den Weg zum Tor sucht. So auch in der Nachspielzeit, als er nach Joshua Kimmichs Flanke mehr mit der Schulter als mit dem Kopf zum 2:1 traf. Egal. Drin. Díaz hatte die Münchner erlöst.

Díaz, der "Top-Transfer" des FC Bayern

"Das ist Lucho, er hat diese Chaos-Kreativität", schwärmte Kompany: "Im Chaos kann bei ihm immer etwas passieren." Das weiß inzwischen jedes Team in Europa. Seit seinem Wechsel vom FC Liverpool im Sommer für 75 Millionen Euro hat Díaz in 19 Pflichtspielen für Bayern schon zwölf Tore erzielt und sechs weitere Treffer vorbereitet. Ein "Top-Transfer", sagte Sportdirektor Christoph Freund völlig zu Recht und nannte Díaz einen "absoluten Winnertypen".

In der Mannschaft hoch angesehen: Díaz mit Joshua Kimmich (r.). © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Den Stürmer zeichne aus, dass er sich "nicht rausbringen" lasse, "auch wenn es ein bisschen schwieriger läuft oder er Chancen vergeben hat. Wenn es schwierig ist, legt er noch einmal eine Schippe drauf und macht entscheidende Sachen. Das kann man nicht lernen."

Wie wichtig Díaz bereits für Bayern geworden ist, zeigte sich am vergangenen Mittwoch beim FC Arsenal, als die Münchner beim 1:3 ihre erste Saisonniederlage hinnehmen mussten. "Ich finde, dass man da gesehen hat, dass er uns gefehlt hat", sagte Präsident Herbert Hainer. "Er ist erst einmal ein exzellenter Fußballer, zum anderen aber ein unheimlicher Arbeiter, nach hinten, nach vorne, der die Abwehr des Gegners permanent beschäftigt." Dadurch, so Hainer, "reißen irgendwann dann die Löcher auf".

FC Bayern vor brisantem Pokalspiel in Berlin

Darauf hoffen die Münchner auch am Mittwoch im Pokal-Achtelfinale bei Union Berlin (20.45 Uhr). Zum ersten Mal seit 2020 will Bayern wieder bis ins Endspiel vorstoßen. "Es ist ein Finale", sagte Freund über die Partie an der Alten Försterei. "Wir wollen unbedingt überwintern." Ziel ist das Pokalendspiel am 23. Mai - ebenfalls in Berlin, allerdings im Olympiastadion.

Krabbel-König Díaz: Seine Vorlage für Raphael Guerreiro. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Übrigens: Díaz hat gute Erinnerungen an Union. Vor drei Wochen beim 2:2 in der Liga erzielte der Kolumbianer ein herrliches Tor unter die Latte. Zuvor hatte er den Ball spektakulär per Grätsche vor der Torauslinie gestoppt und an seinem Gegenspieler vorbeigespitzelt. Am Mittwoch ist er selbstverständlich in der Startelf gesetzt - genauso wie Michael Olise auf der rechten Seite im offensiven Mittelfeld. Um den Platz im Zentrum streiten sich Serge Gnabry und Lennart Karl.

Die Münchner setzen darauf, dass Díaz dann wieder besondere Aktionen hat - wie gegen St. Pauli. "In jeder Saison, in allen großen Spielen, kleinen und großen Momenten brauchst du Spieler, die vorangehen", sagte Kane: "Lucho war für uns heute da." Er ist halt ein Winnertyp.