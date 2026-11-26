Der Leistungseinbruch bei der ersten Saison-Niederlage in Lille ist den Bayern unerklärlich. Das "Momentum" müsse schnell zurückgewonnen werden, mahnt der Trainer. Platz 15 beunruhigt ihn noch nicht.

Vincent Kompany mit Jamal Musiala (l) und Luis Díaz: Beide müssen nach Verletzungen behutsam herangeführt werden.

Nach der ersten Saisonniederlage des FC Bayern ist nicht nur der direkte Einzug ins Achtelfinale der Champions League akut gefährdet. Trainer Vincent Kompany richtete nach dem 1:2 (1:0) beim zuvor sieglosen OSC Lille den Blick auf die sechs noch anstehenden Pflichtspiele bis zum Jahresende in Bundesliga (4), DFB-Pokal (gegen Hertha BSC) und Europas Königsklasse (1).

"Jetzt müssen wir versuchen, so schnell wie möglich dieses Momentum wiederzugewinnen", sagte Kompany. Die Personalsituation wird sich in der Offensive ohne den unersetzbaren Torjäger Harry Kane (Syndesmoseriss) aber nicht grundsätzlich verbessern, auch wenn wenige Tage nach Sorgenkind Jamal Musiala in Lille auch Luis Díaz ein kurzes Comeback gab. Schon am Samstag sind die Bayern wieder in der Liga beim Hamburger SV gefordert.

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Kompany rätselte nach der "sehr hoffnungsreichen" ersten Hälfte mit dem Führungstor von Dayot Upamecano über den krassen Leistungsabfall seiner Mannschaft nach der Pause mit dem dann entscheidenden unglücklichen Eigentor von Aleksandar Pavlovic. "Das darf nicht passieren", sagte er.

Kassierte mit dem FC Bayern eine Niederlage in Lille: Trainer Vincent Kompany. © IMAGO

Kimmich: Trotz Ausfällen war ein Sieg drin

Auch Kapitän Joshua Kimmich hatte keine Erklärung für den Bruch in Hälfte zwei parat. "Unabhängig von den personellen Sorgen hat man gemerkt, dass wir auch mit dem Personal das Spiel hätten gewinnen können", meinte er.

"In der zweiten Halbzeit hat Lille zugelegt. Und wir haben nicht ansatzweise die Leistung der ersten Halbzeit wiederholen können", kritisierte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach Mitternacht in seiner Bankettrede.

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Nach fünf von acht Spieltagen stehen die Bayern mit gerade mal acht Punkten auf Tabellenplatz 15. "Die Niederlage ist enttäuschend, weil uns drei wichtige Punkte fehlen zur direkten Achtelfinal-Qualifikation", sagte Dreesen.

Playoff-Spiele drohen - aber es gibt das Vorbild Paris

In den vergangenen beiden Jahren hätten aber jeweils 16 Punkte ausgereicht für einen Platz in den Top 8, erinnerte der Bayern-Chef. Mit drei Siegen gegen Slavia Prag im Dezember sowie im neuen Jahr bei Manchester United und gegen Betis Sevilla sind immer noch 17 Zähler möglich.

Auch Kompany würde sich zwei knifflige Playoff-Spiele um den Einzug ins Achtelfinale im kommenden Februar gerne ersparen. "Aber das entscheidet nicht die Champions League", sagte er und verwies auf den Titelträger: "Paris Saint-Germain ist noch nicht einmal in die Top 8 gekommen und hat trotzdem zweimal die Champions League gewonnen in diesem neuen Format."