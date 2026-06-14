Klose kann mit Bayern-Talent planen

Javier Fernández hatte nicht besonders viel Zeit, um in Nürnberg Eindruck zu hinterlassen. Das hat die Leihgabe des FC Bayern aber geschafft. Die Münchner erklären den Plan mit dem Talent.

Nürnberg

Trainer Miroslav Klose kann beim 1. FC Nürnberg weiter mit dem spanischen Bayern-Talent Javier Fernández planen, muss aber mit einer gravierenden personellen Änderung in der Abwehr in die neue Saison gehen. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, wird der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler Fernández erneut vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München ausgeliehen und bleibt den Franken auch in der kommenden Saison erhalten. Auch der deutsche Meister bestätigte den Transfer.

Fernández war im vergangenen Winter vom FC Bayern erstmals ausgeliehen worden. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison kam er achtmal in der 2. Bundesliga zum Einsatz, dabei gab er eine Torvorlage. "Javi hat sich trotz einiger Rückschläge durch Verletzungen gut entwickelt und wertvolle Erfahrungen beim 1. FC Nürnberg gesammelt. Die Verlängerung der Leihe ist für seine weitere Entwicklung der richtige Schritt", sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

Der Plan mit Fernández

Javier Fernández war im Januar 2023 aus der Jugendabteilung von Atlético Madrid an den FC Bayern Campus gewechselt. Im Januar 2024 rückte er zu den Amateuren auf. Nach längeren Verletzungspausen feierte er im Dezember sein Comeback in der Regionalliga Bayern. Zudem kam er in drei Testspielen der Profis zum Einsatz.

"Javier hat gezeigt, welch großes Potenzial in ihm steckt. Wir freuen uns sehr über die Schritte, die er seit seinem Wechsel zu uns bereits gemacht hat. Es war immer der Plan, ihn über die Rückrunde hinaus bei uns zu halten. Wir freuen uns daher sehr, dass dieser Plan nun aufgeht", sagte der Nürnberger Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Kapitän zieht es in die Bundesliga

Bereits zu Beginn des Wochenendes hatten die Franken den Wechsel ihres Kapitäns verkündet. Den peruanischen Nationalspieler Fabio Gruber zieht es zum FSV Mainz 05 in die Bundesliga. Gruber war erst im Februar 2025 vom Drittligisten SC Verl nach Franken gewechselt. In den vergangenen eineinhalb Jahren absolvierte der Innenverteidiger 42 Pflichtspiele für die Nürnberger. Die Klose-Mannschaft führte er in der Rückrunde der abgelaufenen Saison auch als Kapitän auf das Feld.

"Auch wenn uns der Abgang von Fabio menschlich und sportlich natürlich schmerzt, können wir auch ein wenig stolz darauf sein, dass ein weiterer unserer Spieler den Schritt in die Bundesliga geschafft hat", sagte Sportvorstand Chatzialexiou.

Einen Ersatz haben die Nürnberger schon verpflichtet. Der griechische Innenverteidiger Alexios Kalogeropoulos kommt von Rekordmeister Olympiakos Piräus. In der vergangenen Saison absolvierte der 21-Jährige, der auch Kapitän der U21 seines Heimatlandes ist, 13 Partien für den Verein.