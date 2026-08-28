Jamal Musiala verpasst den Bundesligaauftakt gegen den VfB Stuttgart. Bundestrainer Jürgen Klopp garantiert ihm einen Platz im DFB-Team.

Für Jamal Musiala ging es am Freitagabend nicht mit dem Mannschaftsbus in die Allianz Arena. Der 23-Jährige absolvierte am Vormittag eine individuelle Einheit an der Säbener Straße und konnte seinen Teamkollegen am Abend beim Ligaauftakt gegen den VfB Stuttgart nur zuschauen. Das Spiel des FC Bayern gegen die Schwaben kam für Musiala, der an einer neurologischen Dysfunktion leidet, noch zu früh.

Klopp schickte Musiala eine Sprachnachricht

Am Sonntag wird sich Bundestrainer Jürgen Klopp am Trainingsgelände ein Bild vom Star des FC Bayern machen. Der DFB-Coach kündigte seinen Besuch vor der Partie gegen den VfB an. "Ich treffe die Spieler und will auch Abläufe kennenlernen", sagte Klopp vor der Partie bei Sky. Schon in den vergangenen Tagen hatte er Kontakt zu Musiala.

Trainiert aktuell individuell: Jamal Musiala. © IMAGO

"Ich habe ihm eine Sprachnachricht geschickt, der kennt mich ja gar nicht und hat meine Nummer nicht", so der 59-Jährige: "Ich glaube, wenn ich ihn angerufen hätte, wäre er drei Tage nicht hingegangen, weil er meine Nummer nicht kennt." Klopp sandte Musiala aufmunternde Worte. "Ich habe ihm die Sorge, dass es irgendeine Auswirkung auf die Nationalmannschaft hat, genommen. Mehr kann ich ihm nicht nehmen."

Klopp sprach mit Kompany über Musiala

Zusätzlich tauschte sich Klopp mit Bayern-Trainer Vincent Kompany über die Verfassung des gemeinsamen Schützlings aus: "Er hat mir bestätigt, dass er in einer unglaublichen Verfassung ist. Nachdem man die Platte und die Schrauben entfernt hat, war er wieder der Alte oder sogar besser. Jetzt kam das dazu, aus den bekannten Gründen."

Dass Musiala auch die jüngsten Rückschläge übersteht, ist sich Klopp sicher. "Jetzt ist wichtig, dass man ihm die notwendige Zeit gibt und er sich die auch nimmt", sagte der Bundestrainer. "Ein junger Spieler hat normalerweise keine Probleme, außer dass er ungeduldig wird, und das darf man in so einer Phase natürlich nicht. Dafür ist er hier aber im perfekten Verein, im perfekten Umfeld, und wir wollen auch unseren Teil dazu beitragen. Und wir sagen auch: 'Junge, werd gesund und dann ist die Tür offen.'"

Über das Gespräch mit dem Bayern-Trainer flachste Klopp in typischer Manier: "Vincent hat mir mehr wehgetan in seinem Leben, als ich ihm bisher. So wird es wahrscheinlich bleiben. Aber das waren sehr, sehr angenehme Gespräche."