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Klinsmann packt aus: Die legendäre Bayern‑Wette um 15 Tore und 10.000 DM

Akte Säbener: Im Sommer 1996 kommt beim FC Bayern zu einer der legendärsten Wetten in der Vereinsgeschichte. Kapitän Lothar Matthäus wettet mit Manager Uli Hoeneß um 10.000 DM, dass Jürgen Klinsmann in der folgenden Saison keine 15 Tore schießt.
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Wetteten vor der Saison 1996/97 um 10.000 DM: Manager Uli Hoeneß und Kapitän Lothar Matthäus.
Wetteten vor der Saison 1996/97 um 10.000 DM: Manager Uli Hoeneß und Kapitän Lothar Matthäus. © IMAGO

Es ist Sommer 1996. Der FC Bayern hat vor wenigen Wochen den UEFA Cup gegen Girondins Bordeaux gewonnen. Überragender Stürmer in dieser Saison: Jürgen Klinsmann.

Matthäus und Hoeneß wetteten um 10.000 DM

Doch das Verhältnis mit Kapitän Lothar Matthäus ist seit seinem Wechsel im Juli 1995 angespannt. Die beiden Weltstars sind charakterlich zu unterschiedlich. So kommt es zu einer der legendärsten Wetten in der Historie des FC Bayern. "Klinsmann schießt keine 15 Tor, sonst zahle ich 10.000 DM", meint er zum damaligen Manager Uli Hoeneß. Ein Misstrauensvotum gegen den Mitspieler.

Ob er die Wette gewinnt? Und viel wichtiger: Wusste Klinsmann von der Wette? Das enthüllt er rund 30 Jahre später im AZ-Podcast "Akte Säbener". Jetzt in die neue Folge reinhören. Auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. 

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