Klares Ergebnis der AZ-Leser: Leroy Sané ist der überragende Hinrunden-Spieler des FC Bayern

Leroy Sané blüht beim FC Bayern endlich richtig auf. Der Flügelspieler präsentierte sich in der ersten Saisonhälfte in starker Verfassung. Von den AZ-Lesern wird er mit großem Vorsprung zum besten Bayern-Spieler der Hinrunde gewählt.

München - Auch unter Julian Nagelsmann hält die Dominanz des FC Bayern in Deutschland weiter an.

Die Herbstmeisterschaft war den Münchnern nach dem vorletzten Spieltag nicht mehr zu nehmen, der Konkurrenz ist der deutsche Rekordmeister mittlerweile enteilt. Der Vorsprung der Bayern beträgt aktuell satte neun Punkte auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund.

Über 40 Prozent wählten Sané zum Spieler der Hinrunde

Einige Spieler hatten an der überzeugenden ersten Saisonhälfte einen großen Anteil, andere blieben jedoch blass. Die AZ wollte daraufhin wissen, wer unter allen Spielern, die mindestens zehn Mal in der Liga zum Einsatz kamen, der beste Bayern-Profi der Hinrunde war.

Und das Ergebnis ist eindeutig: Über 40 Prozent aller Teilnehmer der AZ-Umfrage votierten für Leroy Sané. Insgesamt entfielen 1.410 der 3.456 Stimmen (Stand: 01.01., 14.39 Uhr) auf den Flügelflitzer der Bayern.

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Mit deutlichem Abstand landete auf Platz zwei Thomas Müller mit fast 15 Prozent (518 Stimmen). Knapp dahinter folgt Robert Lewandowski mit 461 Stimmen und kommt damit immerhin auf über 13 Prozent.

Nach Pfiffen zu Beginn der Saison: Sané spielt überragende Hinrunde

Nach einer durchwachsenen Debüt-Saison und Pfiffen zu Beginn der Hinrunde ist Sané mittlerweile eine der tragenden Säulen in der Offensive des FC Bayern. Als erster Bayernspieler knackte er in dieser Spielzeit sowohl die zweistellige Tor- als auch Vorlagenmarke.

In 26 Pflichtspielen erzielte er bisher elf Treffer sowie elf Vorlagen. In der Vorsaison waren es zehn Tore und zehn Assists, allerdings in 44 Pflichtspielen.