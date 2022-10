Khedira über Kimmich: "Etwas mehr zurücknehmen"

Der ehemalige Nationalspieler Sami Khedira hat Joshua Kimmich vom FC Bayern München mehr Zurückhaltung empfohlen.

München - "Er kann sich manchmal noch etwas mehr zurücknehmen, cleverer spielen, manchmal weniger wollen. So wie Sergio Busquets: taktisch noch etwas cleverer werden, nicht zu viel wollen", sagte Khedira in einem Interview der "Sport Bild".

Weniger laufen, dafür an der richtigen Position stehen

Kimmich solle lieber mal 750 Meter in einem Spiel weniger laufen und dafür an der richtigen Position stehen. "Es geht um das Thema Restverteidigung. Wenn sich unsere tollen Offensivspieler darauf verlassen können, dass hinter ihnen jemand steht und abräumt: Das wäre das Ziel und ein kleiner Kritikpunkt an Kimmich, wenn es an dem Weltklassespieler Joshua Kimmich überhaupt einen gäbe", sagte Khedira.

Kimmich-Kritik schon von Lahm, Babbel, und Hamann

Zuletzt hatte sich Kimmich, der beim FC Bayern München und der Fußball-Nationalmannschaft im defensiven Mittelfeld Stammspieler ist, schon Kritik der Ex-Profis Philipp Lahm, Markus Babbel und Dietmar Hamann anhören müssen.

Khedira hat in seiner Karriere wie Kimmich überwiegend im defensiven Mittelfeld gespielt und wurde mit Deutschland 2014 Weltmeister.