AZ-Plus

"Keine Chance": Wechsel von Bayern-Star Palhinha nach England geplatzt

Der FC Bayern sucht weiter einen Abnehmer für João Palhinha. Warum ein Transfer nach England nicht zustande kam und wie viel Zeit dem Club noch bleibt.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
João Palhinha soll den FC Bayern verlassen. (Archivbild)
João Palhinha soll den FC Bayern verlassen. (Archivbild) © Harry Langer/dpa
München

Der FC Bayern muss weiter nach einem Abnehmer für João Palhinha suchen. Ein Transfer des 31 Jahre alten Portugiesen zu Europa-League-Sieger Aston Villa in die Premier League platzte, wie Münchens Sportvorstand Max Eberl bestätigte: "Mit Aston Villa werden wir keine Einigung hinbekommen. Keine Chance." Die Engländer hatten laut Sky ein Leihangebot mit Kaufoption gemacht. "Das funktioniert einfach nicht, weil wir auch nicht in der Situation sind, wirklich dann alles machen zu müssen", sagte Eberl dazu.

"Mit Aston Villa werden wir keine Einigung hinbekommen. Keine Chance"

Palhinha war im Sommer nach seinem Leihgeschäft zu Tottenham Hotspur nach München zurückgekehrt, spielt in den Planungen von Trainer Vincent Kompany aber trotz Vertrags bis 2028 keine Rolle mehr. Neben ihm will der deutsche Fußball-Rekordmeister bis zum Ende der Transferperiode am Abend des 1. September auch Sacha Boey und Bryan Zaragoza abgeben.

Lesen Sie auch

"Wir haben noch fast zweieinhalb Wochen Zeit", sagte Eberl. "Wir haben von Anfang an sehr klar kommuniziert, sowohl intern als auch extern, wie die Situation ist. Es ist immer nicht leicht, solche Entscheidungen zu fällen, solche Mitteilungen zu geben, aber es ist halt auch Teil des Business."

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.