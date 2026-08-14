"Keine Chance": Wechsel von Bayern-Star Palhinha nach England geplatzt

Der FC Bayern sucht weiter einen Abnehmer für João Palhinha. Warum ein Transfer nach England nicht zustande kam und wie viel Zeit dem Club noch bleibt.

München

Der FC Bayern muss weiter nach einem Abnehmer für João Palhinha suchen. Ein Transfer des 31 Jahre alten Portugiesen zu Europa-League-Sieger Aston Villa in die Premier League platzte, wie Münchens Sportvorstand Max Eberl bestätigte: "Mit Aston Villa werden wir keine Einigung hinbekommen. Keine Chance." Die Engländer hatten laut Sky ein Leihangebot mit Kaufoption gemacht. "Das funktioniert einfach nicht, weil wir auch nicht in der Situation sind, wirklich dann alles machen zu müssen", sagte Eberl dazu.

"Mit Aston Villa werden wir keine Einigung hinbekommen. Keine Chance"

Palhinha war im Sommer nach seinem Leihgeschäft zu Tottenham Hotspur nach München zurückgekehrt, spielt in den Planungen von Trainer Vincent Kompany aber trotz Vertrags bis 2028 keine Rolle mehr. Neben ihm will der deutsche Fußball-Rekordmeister bis zum Ende der Transferperiode am Abend des 1. September auch Sacha Boey und Bryan Zaragoza abgeben.

"Wir haben noch fast zweieinhalb Wochen Zeit", sagte Eberl. "Wir haben von Anfang an sehr klar kommuniziert, sowohl intern als auch extern, wie die Situation ist. Es ist immer nicht leicht, solche Entscheidungen zu fällen, solche Mitteilungen zu geben, aber es ist halt auch Teil des Business."