Bayerns Armindo Sieb unterschreibt langfristig in den USA

Nach Leihstationen in Mainz und Fürth zieht es Armindo Sieb nun dauerhaft in die USA. Bayerns Sportdirektor Freund sieht im Wechsel zum Partnerclub Los Angeles FC einen wichtigen Karriereschritt.

München

Der FC Bayern München gibt Stürmer Armindo Sieb ab. Der deutsche Fußball-Rekordmeister einigte sich mit dem Offensivspieler auf einen Wechsel zum Partnerclub Los Angeles FC in der amerikanischen Major League Soccer. Der 23-Jährige spielte in den vergangenen beiden Jahren auf Leihbasis beim FSV Mainz 05. In Los Angeles unterschrieb Sieb einen Vertrag bis 2029, mit einer Option auf eine Verlängerung für die Saison 2029/30.

"Wir freuen uns sehr, dass er nach Timothy Tillman nun der zweite Spieler ist, der über unseren Campus den Weg zu unserem ,Red&Gold'-Partnerverein Los Angeles FC nimmt. Wir wissen, dass er dort in sehr guten Händen ist und den nächsten Schritt machen wird", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

Sieb war im Sommer 2020 von der Jugendakademie der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Bayern Campus gekommen und hatte bereits im Oktober 2020 im DFB-Pokal sein Profidebüt gefeiert. Nach zwei Spielzeiten bei der SpVgg Greuther Fürth nutzte der FC Bayern eine Rückkaufoption und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2027 aus.