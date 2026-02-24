"Keine Ausreden": Musiala peilt baldiges Comeback beim DFB-Team an

Jamal Musiala feiert beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt sein Startelfcomeback in der Bundesliga. Schon bei den Länderspielen im März will der 22-Jährige zurück im DFB-Team sein.

Es war die Premiere für Jamal Musiala. Das erste Mal überhaupt in dieser Bundesligasaison stand er beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt in der Startelf. Beim FC Bayern will man Musiala nach seinem Wadenbeinbruch im vergangenen Sommer behutsam aufbauen, nichts riskieren. "Es ist etwas anderes, als von der Bank zu kommen", meinte der Kompany-Schützling in der Mixed-Zone der Allianz Arena: "Ich muss erst wieder in den Rhythmus kommen."

Musiala sieht Woche für Woche Fortschritte

Das letzte Spiel vor heimischer Kulisse, in dem der 22-Jährige beginnen durfte, lag sogar schon über zehn Monate zurück. Ende März 2025, ein 3:2 gegen den FC St. Pauli. Anschließend bremste ihn schon vor der Klub-WM ein Muskelbündelriss aus. Fast klar, dass es da Zeit braucht, bis er wieder zurück bei der alten Top-Form ist. "Ich wünschte, dass es schon schneller geht, aber ich habe durch die Verletzung Geduld gelernt", sagte ein reflektierter Musiala.

Unzufrieden, wie es dieser Wochen für ihn läuft, ist er aber keinesfalls: "Ich bin heute viel gerannt, hatte gute Aktionen." Musiala probierte es gegen die Hessen immer wieder mit Schüssen, wurde für seine Anstrengungen allerdings nicht mit einem Treffer belohnt. Das Vertrauen in seinen Fuß kommt dennoch Einsatzminute für Einsatzminute wieder zurück. "Ich sehe Woche für Woche die Schritte nach vorne, die ich mache", erzählt er.

Wenn ich schlecht spiele, spiele ich schlecht. Jamal Musiala

Bayern-Star hält DFB-Comeback im März für realistisch

Gleichzeitig schwindet bei Musiala die Angst im Zweikampf: "Ich versuche da nicht mehr über meinen Fuß nachzudenken. Manchmal passe ich aber unterbewusst trotzdem auf." Als Ausrede für schlechte Leistungen will der Youngster das nicht gelten lassen. Das stellte Musiala am Samstagabend gleich mehrmals heraus. "Auf dem Platz muss ich performen und liefern", betonte er. Oder auch: "Wenn ich schlecht spiele, spiele ich schlecht." Da will jemand wieder voll angreifen.

Und das übrigens nicht nur im Trikot der Bayern. Auch im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann will er bald wieder Glanzleistungen zeigen. Auf die Frage, ob eine Teilnahme an den Länderspielen in einem Monat gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) realistisch sei, antwortete Musiala mit einem klaren "Ja."

Peilt ein baldiges DFB-Comeback an: Jamal Musiala. © IMAGO

Musiala will spätestens bei der WM in Top-Form sein

Spätestens bis zur Weltmeisterschaft im Sommer will der Edeltechniker wieder bei voller Stärke sein. Davor liegt der Fokus allerdings erst einmal auf dem Klassiker am Samstag (18.30 Uhr) bei Borussia Dortmund. Denn sein Mindset für die kommenden Wochen lautet: "Ich nehme einfach Spiel für Spiel."