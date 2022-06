Kein Transfer-Kracher! Warum der FC Bayern Cristiano Ronaldo nicht verpflichten möchte

Der nächste Transfer-Coup nach Sadio Mané? Weltstar Cristiano Ronaldo wurde zuletzt erneut mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Doch einen Wechsel des fünffachen Weltfußballers nach München wird es nicht geben. Die Gründe.

München - Mit Sadio Mané hat der FC Bayern nach langer Zeit mal wieder einen internationalen Star an die Säbener Straße gelotst.

Kurzzeitig deutete sich sogar ein weiterer Top-Transfer der Münchner an – ein wahrer Coup! Wie die " " berichtete, soll der deutsche Rekordmeister an Cristiano Ronaldo interessiert sein.

Salihamidzic dementiert Ronaldo-Gerücht

Dem Bericht zufolge ist der Portugiese wohl selbst offen für einen Wechsel an die Isar. Da er offenbar bei seinem aktuellen Verein Manchester United unzufrieden ist, soll er einem Transfer nach München positiv gegenüberstehen. Bei den Bayern könnte er demnach die Rolle des wechselwilligen Star-Stürmers Robert Lewandowski einnehmen. Auch der deutsche Rekordmeister selbst soll dem Bericht nach nicht gänzlich abgeneigt von der Idee sein.

Doch von Hasan Salihamidzic gab es prompt ein Dementi: "Cristiano Ronaldo ist ein Topspieler mit einer herausragenden Karriere. Das Gerücht, das im Umlauf ist, ist allerdings ein Gerücht, an dem nichts dran ist", sagte Bayerns Sportvorstand noch am Freitag bei Sky.

Ronaldo beim FC Bayern bleibt "Wunschdenken"

Ohnehin haben wohl nur die wenigsten an einen Wechsel des Weltstars zu den Bayern geglaubt, zu viele Aspekte sprechen gegen einen Transfer in die Bundesliga. "Die Versuchung, einen der besten Fußballer aller Zeiten in der Bundesliga neben Sadio Mané spielen zu sehen, wäre groß, bleibt aber Wunschdenken", sagte deshalb auch Philipp Marquardt vom Online-Portal "transfermarkt.de" im Gespräch mit der AZ.

Ronaldo würde Bayerns Gehaltsgefüge sprengen

Der wohl größte Knackpunkt: Das Gehalt des fünffachen Weltfußballers. Gerüchten zufolge verdient der 37-Jährige bei den Engländern wohl knapp 30 Millionen Euro pro Jahr! Damit würde Ronaldo das Gehaltsgefüge der Münchner komplett sprengen. Bisheriger Topverdiener bei den Bayern ist Lewandowski, der Berichten zufolge über 20 Millionen Euro pro Jahr bekommen soll.

Ein weiterer Grund, der gegen einen Wechsel spricht, ist das Alter von Ronaldo. Der Portugiese ist mittlerweile 37 Jahre alt und befindet sich damit im Spätherbst seiner aktiven Karriere.

Trotz Ronaldos Unzufriedenheit bei den "Red Devils" geht Marquardt eher von einem Verbleib bei Manchester United aus: "Läuft alles normal, wird der Portugiese seinen Vertrag bis 2023 bei Manchester United unter dem neuen Trainer Erik ten Hag erfüllen." Fakt ist: Einen Wechsel zum FC Bayern wird es nicht geben.