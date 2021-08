Kahn zum Messi-Hype: "Harmonieren die alle miteinander?"

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn verfolgt den sich wohl anbahnenden Transfer von Fußball-Superstar Lionel Messi zu Paris Saint-Germain mit großem Interesse. "Eine spannende Truppe haben die mittlerweile zusammen, wenn man sich die ganzen Namen anschaut", sagte der 52-jährige Kahn amüsiert am Dienstag bei einem Sponsorentermin. "Die Frage wird doch sein: Wird das funktionieren? Harmonieren die dann letztendlich alle miteinander?"

München

Messi musste den FC Barcelona nach 21 Jahren verlassen, weil die Regeln des Financial Fair Play in Spanien einen neuen Vertrag des mittlerweile 34 Jahre alten Argentiniers mit dem hoch verschuldeten Club nicht möglich gemacht hatten. PSG sei eine Möglichkeit, hatte Messi bei einer Pressekonferenz zum Abschied am Sonntag bestätigt.

"So sehr ich alle Spieler schätze, die bei Paris Saint-Germain auflaufen", meinte Kahn weiter. "Es wird sich zeigen müssen, ob das dann auch eine Mannschaft ist, ein Team ist, ob sich alles zusammenfügt."

© dpa-infocom, dpa:210810-99-790034/2