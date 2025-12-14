Nach dem Spiel gegen Mainz 05 wird Nicolas Jackson voraussichtlich zum Africa-Cup reisen. Damit entsteht beim FC Bayern eine Lücke im Sturm.

Auf die Tore von Harry Kane wird es in den kommenden Wochen noch mehr ankommen als ohnehin schon. Der Grund: Nicolas Jackson, Kanes Ersatzmann, der im Sommer vom FC Chelsea ausgeliehen wurde, steht mehrere Wochen nicht zur Verfügung.

Kompany: "Jackson reist nach dem Spiel gegen Mainz zum Afrika-Cup"

Am Montag, wenn die offizielle Abstellungspflicht beginnt, reist der Stürmer nach Marokko, um sich mit dem Senegal auf den Afrika-Cup vorzubereiten. Das Turnier findet vom 21. Dezember bis zum 18. Januar statt. Und je nach Verlauf könnte Jackson bis zu vier Spiele der Münchner verpassen: In Heidenheim (21. Dezember), gegen Wolfsburg (11. Januar), Köln (14. Januar) und Leipzig (17. Januar). Eine Schwächung für den FC Bayern. Jacksons Abstinenz reißt eine Lücke im Kader.

"Meine Information ist, dass er nach dem Spiel gegen Mainz mit Senegal zum Afrika-Cup reist", sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany, der selbst Wurzeln im Kongo hat, vor besagter Partie auf der Pressekonferenz am Samstag: "Wir hoffen, dass er so weit wie möglich kommt. Ich möchte natürlich, dass Kongo gewinnt, aber sonst wünsche ich ihm alles Gute. Für die afrikanischen Spieler sollte man nicht unterschätzen, wie wichtig dieser Wettbewerb ist." Zweifellos.

Muss auch Nicolas Jackson ab kommender Woche verzichten: FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany. © IMAGO

Bayern-Trainer ist mit Jackson zufrieden

Mit Toren für den Senegal, der in der Gruppenphase neben dem Kongo auch auf Benin und Botswana trifft, und möglicherweise sogar dem Titelgewinn könnte Jackson weiteres Selbstvertrauen für den FC Bayern sammeln. Bislang hat der Angreifer fünf Tore erzielt, drei in der Bundesliga, zwei in der Champions League.

Kompany ist zufrieden mit ihm. Er sei "sehr positiv von Nicolas Jackson überzeugt", sagte der Coach: "Er hat uns sehr geholfen – bei den Toren pro gespielte Minuten hat er eine gute Quote. Aber mit Harry Kane hat Jackson freilich auch einen Platzhirsch vor sich, an dem er kaum vorbeikommt.

Verhältnis zwischen Kane und Jackson ist exzellent

"Natürlich hast du mit Harry Kane vorne als Stürmer ein bisschen Konkurrenz und das gehört dazu", sagte Kompany: "Dann ist es für mich ein Luxus als Trainer, wie Nicolas damit umgeht. Was viele Leute nicht sehen, ist, was Nicolas im Training macht und jedes Mal, wenn er reinkommt."

Das Verhältnis zwischen Jackson und Kane sei exzellent, betonte der Coach. Kane sei ein "absoluter Führungsspieler", so Kompany: "Harry hat eine Leistungskonstanz, die sehr beeindruckend ist. Harry und Nicolas haben eine sehr gute Beziehung im Training. Sie trainieren immer zusammen den Abschluss. Nicolas entwickelt sich weiter, weil er mit Harry zusammen trainiert. Man kann sehen, dass er sich wohlfühlt in München – mit der Familie und in dieser Mannschaft."

Verstehen sich laut Coach Vincent Kompany gut: Harry Kane und Nicolas Jackson. © IMAGO

Kaufpflicht bei Jackson wird nicht greifen

Doch die Frage ist, wie lange Jackson noch beim FC Bayern spielen wird. Die Leihe von Chelsea endet im Sommer, die Kaufpflicht in Höhe von 65 Millionen Euro wird nicht greifen. Dafür hätte Jackson auf mindestens 40 Einsätze in der Bundesliga und Champions League kommen müssen – das ist nicht mehr möglich. Bayern könnte Chelsea aber auch ein anderes Millionen-Angebot für Jackson machen. Ob es dazu kommt?

Fürs Erste brauchen die Münchner einen kurzfristigen Notfallplan ohne Jackson. Am ehesten bietet sich Serge Gnabry in der Spitze als möglicher Kane-Ersatz an. Doch der FC Bayern hofft jetzt in der Zeit ohne Jackson vor allem eines: Dass Kane gesund bleibt.