Jetzt also doch! Dayot Upamecano kann Vorbereitung beim FC Bayern starten

Dayot Upamecano kann die Vorbereitung doch direkt beim FC Bayern starten. Einem Bericht zufolge haben sich die Münchner und Ex-Klub RB Leipzig auf eine Auflösung des Vertrags geeinigt.

München - Kommende Woche startet der FC Bayern mit seinem neuen Trainer Julian Nagelsmann in die Vorbereitung auf die neue Saison. Nachdem am Montag und Dienstag Leistungstests anstehen, findet am Mittwoch die erste Trainingseinheit an der Säbener Straße statt.

Mit dabei wird dann auch Dayot Upamecano sein! Wie die " " berichtet, haben sich die Bayern und Ex-Klub RB Leipzig auf eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags geeinigt.

Eigentlich hätte der Innenverteidiger die Vorbereitung in Leipzig starten müssen. Grund dafür war ein nicht geändertes Datum in der Ausstiegsklausel seins Vertrags. In diesem Fall wäre 22-Jährige bis 15. Juli vertraglich an die Sachsen gebunden gewesen.

Dem Bericht zufolge beteiligen sich nun beide Bundesligisten am halben Monatsgehalt. Nagelsmann kann also bereits kommende Woche auf seinen Verteidiger aus RB-Zeiten zurückgreifen.