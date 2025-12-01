Jedes Jahr": Hoeneß macht überraschendes Detail in Kanes FC-Bayern-Vertrag öffentlich

Verlängert der Stürmer beim FC Bayern? "Seine Familie fühlt sich in München superwohl", sagt der Ehrenpräsident. Jetzt steht fest, wann die Gespräche starten

Uli Hoeneß war mal wieder in Plauderlaune: Der Ehrenpräsident des FC Bayern besuchte am Sonntag die "Power Days" in der Münchner Olympiahalle - und gab dabei interessante Einblicke in die Planungen mit Starstürmer Harry Kane. Der Vertrag des Engländers läuft 2027 aus, seit Wochen wird über eine vorzeitige Verlängerung spekuliert.

"Wir gehen davon aus, dass er seinen Vertrag bis 2027 auf jeden Fall erfüllt", sagte Hoeneß: "Und wenn es nach uns geht – und ich habe gehört auch nach ihm – dann wird er den verlängern."

Kane fühlt sich in München wohl

Eine Aussage, die allen Bayern-Fans Hoffnung machen dürfte. Der 32-jährige Kane hatte zuletzt selbst mehrmals betont, dass er sich eine Zukunft bei den Münchnern vorstellen könne.

Zuversichtlich bei Kane: Hoeneß. © IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

"Seine Familie fühlt sich superwohl", ergänzte Hoeneß: "In München kannst du nach wie vor in aller Ruhe unterwegs sein. Harry Kane hat zu Hause nur mit Bodyguards gearbeitet. So ein Leben muss ich nicht unbedingt haben." Der Angreifer war 2023 aus London von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt.

Interesse vom FC Barcelona

Zuletzt war das Interesse des FC Barcelona an Kane bekannt geworden. Die Katalanen würden den Stürmer gern im Sommer 2026 verpflichten, dann würde eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro greifen. "Er hatte jedes Jahr bis Ende Januar eine Ausstiegsklausel", bestätigte Hoeneß.

Schon 24 Tore in dieser Saison: Kane. © IMAGO/Mladen Lackovic

Doch Kane ist offenbar nicht willens, diese Klausel zu ziehen. "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison etwas verändert", sagte Kane vor wenigen Wochen. Bei den Vertragsgesprächen mit Bayern bestehe "keine Eile. Ich bin wirklich glücklich hier."

Gespräche im Januar

Zu Beginn des neuen Jahres wollen die Münchner nach AZ-Informationen auf die Kane-Seite zugehen, um über die gemeinsame Zukunft zu sprechen. "Wir haben mit Harry einen klaren Fahrplan“, sagte Sportvorstand Max Eberl. "Ich glaube, dass Harry jedes Spiel auf dem Platz zeigt, wie wohl er sich fühlt." Zweifellos.

24 Tore hat Kane in dieser Saison bereits erzielt - viele weitere sollen dazukommen.