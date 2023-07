Jamal Musiala nach Testspiel-Pleite des FC Bayern gegen Manchester City: "Müssen die Dinger reinmachen"

Der FC Bayern verliert das erste Testspiel der Asien-Reise mit 1:2 gegen Manchester City. Nach der Partie äußerte sich Jamal Musiala zur Niederlage der Münchner

Jamal Musiala konnte an der 1:2-Niederlage gegen Manchester City nichts ändern.

Tokio - Das hätten sich Jamal Musiala und Co. sicherlich anders vorgestellt. Der FC Bayern verliert den ersten Härtetest der neuen Saison unglücklich gegen den amtierenden englischen Meister und Champions-League-Sieger Manchester City mit 1:2.

Daran konnte auch der Youngster des deutschen Rekordmeisters nichts ändern, der lediglich in der ersten Hälfte zum Einsatz kam.

FC Bayern: Musiala kritisiert Konzentration vor dem Tor

Dennoch zeigte sich Musiala nach der Partie zuversichtlich. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Es gibt Sachen, die wir noch verbessern können. Ich glaube für das erste Spiel hatten wir gute Aktionen", sagte der 20-Jährige.

Auch wenn die Münchner den Jetlag noch in den Beinen hatten, war dieser laut Musiala nicht der Grund, warum sich der FC Bayern den Skyblues geschlagen geben musste: "Ich glaube die Spieler, die auf dem Feld sind, müssen einfach mehr konzentriert sein vor dem Tor."

FC Bayern verliert gegen Manchester City: Harry Kane soll Abhilfe im Sturm schaffen

Im selben Atemzug betonte der Offensivspieler jedoch: "Ich glaube da werden wir noch im Training dran arbeiten. Wir kommen immer an die Möglichkeit für ein Tor. Wir müssen jetzt die Dinger nur noch reinmachen."

Dass dabei schon bald Top-Torjäger Harry Kane helfen könnte, musste auch Musiala zugeben: "Harry Kane ist ein super Spieler. Er würde sicherlich gut zu uns passen."

Jamal Musiala über japanische Fans: "Haben richtig Stimmung gemacht"

Aber noch ist es nicht soweit. Die Bayern-Bosse befinden sich nach wie vor in Verhandlungen mit den Spurs. Auch war Musiala, der noch nie zuvor in Asien war, von der Kulisse im National Stadium von Tokio begeistert. "Die Fans haben richtig Stimmung gemacht und auch im Training und draußen vor dem Hotel", schwärmte der Ballzauberer.

Das nächste Testspiel auf der Asien-Reise bestreitet der deutsche Rekordmeister am Samstag. Dann geht es gegen Lokalmatador Kawasaki Frontale. Das dritte Testspiel in Asien bestreitet der FC Bayern dann in Singapur. Dort bittet Jürgen Klopp und der FC Liverpool zum letzten Tanz vor der Rückkehr nach München.