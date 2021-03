Jamal Musiala freut sich auf Führschein und eigenes Auto

Einen Profi-Vertrag beim FC Bayern München hat Jamal Musiala nach seinem 18. Geburtstag vor etwas mehr als einer Woche schon unterschrieben - Auto fahren darf er noch nicht alleine.

München - Mama muss ihn bald nicht mehr ins Training fahren! "Bis jetzt war ich sehr happy, dass meine Mum so nett war, mich zum Training zu fahren", sagte der Fußballer in einem Interview der "Sport Bild". Musiala wurde am 26. Februar 18 Jahre alt.

Profi-Vertrag: Jamal Musiala spielt für den FC Bayern München

"Aktuell mache ich meinen Führerschein und freue mich schon riesig darauf, bald selbst zu fahren. Ich weiß gar nicht, welches Auto ich von Bayern bekomme. Hauptsache, es fährt - und es ist eine gute Musikanlage drin."