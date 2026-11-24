Bayerns Innenverteidiger Dayot Upamecano spricht über den Eindruck von seinem Teamkollegen. Das Spiel in Lille ist ein besonderes für ihn.

Beim enttäuschenden 1:1 gegen den 1. FC Köln am Freitag war Dayot Upamecano fuchsteufelswild: Der Innenverteidiger, mit einer Gelben Karte vorbelastet, wurde in der 70. Minute von Trainer Vincent Kompany ausgewechselt, Minjae Kim kam für ihn rein. Und Upa wütete: Zunächst feuerte er ein Handtuch zur Seite, dann eine Trinkflasche.

Upamecano im Abschlusstraining mit Jamal Musiala (2.v.r.). © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Frust nach Auswechslung

Der Franzose ärgerte sich wohl über die Auswechslung und die Gesamtsituation: Mit dem Unentschieden verspielte Bayern vorerst die Tabellenführung in der Bundesliga. In der Champions League soll an diesem Mittwoch (21 Uhr/DAZN) bei Lille OSC alles besser werden. Upamecano ist in der Innenverteidigung natürlich gesetzt, die Frage ist nur, ob Kim oder erneut Jonathan Tah neben ihm aufläuft.

Momentan einer der besten Verteidiger der Welt: Upamecano (l.). © IMAGO/JOERAN STEINSIEK

"Ich spiele gerne mit beiden, fühle mich mit beiden gut", sagte Upamecano auf der Pressekonferenz. Zuvor war er mit seinen Kollegen im zwei Grad kalten Lille eingetroffen. Die Mannschaft ist in einem Hotel im Süden der 240.000-Einwohner-Stadt untergebracht – in der Nähe des Flughafens. Für Upamecano ist es eine "besondere Partie", wie er sagte. "Ich habe mal bei Valenciennes gespielt, das ist nicht weit weg. Das war immer das Derby in Nordfrankreich."

Zukunftsfrage wegen Ausstiegsklausel

Jetzt will der Verteidiger Lille mit dem FC Bayern besiegen. Die Frage lautet nur: Wie lange bleibt Upamecano den Münchnern treu? Der Vertrag des 28-Jährigen, der längst zu den Leistungsträgern zählt, läuft bis 2030. Doch Upamecano soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro darin verankert haben. Speziell Paris Saint-Germain gilt als interessiert, auch in England und Spanien wird er beobachtet. Quo vadis, Upa?

Bayern-Bosse setzen auf Verbleib

"Ob, wie und in welcher Höhe es Ausstiegsklauseln gibt oder nicht, lasse ich mal dahingestellt", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen jüngst auf dem AZ-Sofa: "Dass er im Interesse von großen Klubs ist, liegt auf der Hand. Ich bin optimistisch, dass er noch länger und erfolgreich bei uns ist."

Viel Lob für Upamecano: Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Upamecano als Abwehrchef in Bestform

Der Franzose sei "echt gut drauf" und "wahrscheinlich einer der besten ein, zwei, drei Innenverteidiger der Welt", ergänzte Dreesen: "Was auf dem Platz passiert, ist Beleg dafür, dass er sich echt sauwohl fühlt."

Das seien "große Worte", sagte Upamecano bescheiden. "Ich versuche immer, das Beste zu geben und höre auf die Worte meines Trainers. Er hilft mir insbesondere taktisch." Auch am Mittwochabend in der französischen Heimat gegen Lille will Upa seine Klasse zeigen – ohne Auswechslung und Wutausbruch. Dafür mit Jamal Musiala.

Auf AZ-Nachfrage, welchen Eindruck der Offensivstar nach all den Diskussionen im Training auf ihn mache, antwortete Upamecano: "Jamal ist da! Es ist sehr schwierig, gegen ihn zu spielen. Es ist besser, mit ihm zu spielen als gegen ihn."