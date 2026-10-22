"Ist wohl ausgeschlossen": Kompany gibt Update zur Verletzung von FC-Bayern-Star Díaz

Luis Díaz muss beim 2:2 des FC Bayern gegen den FC Arsenal ausgewechselt werden. Nach dem Remis geben Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany ein Update zur Verletzung.

Es war schon nach Mitternacht, da kam Luis Díaz als einer der letzten Bayern-Profis aus der Kabine. Der Kolumbianer schlenderte nach dem 2:2 gegen den FC Arsenal an den Reportern vorbei und zwinkerte ihnen zu.

Kane sorgt sich um Díaz

Ein gutes Zeichen nach seiner Auswechslung in der Schlussphase? "Hoffentlich ist die Verletzung von Lucho nicht so schlimm", sorgte sich Offensivkollege Harry Kane wenige Sekunden zuvor in der Mixed-Zone um ihn. Der eingewechselte Flügelflitzer hatte sich in der 90. Minute mit Schmerzen auf den Platz gesetzt, Chefcoach Vincent Kompany musste Díaz nach nur 22 Minuten wieder vom Feld nehmen. Talent Bara Ndiaye kam in die Partie.

Eine ganz große Verletzung haben wir nicht gesehen, das ist wohl ausgeschlossen. Vincent Kompany

"Ich hoffe, dass es von der Zeit her vielleicht weniger als eine Woche ist", gab der Trainer der Münchner leichte Entwarnung: "Aber wir müssen erst Bilder machen. Eine ganz große Verletzung haben wir nicht gesehen, das ist wohl ausgeschlossen." Ähnlich klangen die Worte von Sportvorstand Max Eberl, der über die Auswechslung meinte: "Wir wollten kein Risiko eingehen."

Saß gegen den FC Arsenal zunächst auf der Bank: Luis Díaz. © IMAGO

Davies ersetzte Díaz stark

Immerhin ging Díaz schon angeschlagen in den Champions-League-Spieltag. Im Spiel gegen RB Leipzig (6:1) am vergangenen Wochenende ging Bayerns Nummer 14 nicht nur mit einem Hattrick-Ball nach Hause, sondern auch mit leichten Muskelproblemen. "Er hatte vor dem Spiel schon muskuläre Probleme", so Eberl. Die Folge: Der Dauerbrenner des Rekordmeisters konnte die Vorbereitung nicht komplett absolvieren, war bis zuletzt fraglich.

Er hatte vor dem Spiel schon muskuläre Probleme. Luis Díaz

Entsprechend entschied sich Kompany, ihn gegen die Londoner nur von der Bank zu bringen. Alphonso Davies begann für ihn auf dem linken Flügel und ersetzte ihn am Mittwochabend mehr als ordentlich(AZ-Note 1). Der Kanadier, normalerweise eine Position weiter hinten heimisch, brachte Schwung in die Partie und belohnte sich sogar mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1.

Ersetzte Luis Díaz auf dem linken Flügel: Alphonso Davies. © IMAGO

Davies wäre bei Díaz-Ausfall in Freiburg erneut eine Option

Sollte Díaz, der laut Eberl in den Schlussminuten erneut über muskuläre Probleme klagte, im Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ausfallen, wäre Davies mit Sicherheit wieder eine Option für Kompany. Denn so viele andere Möglichkeiten hat der Bayern-Trainer nicht, um seinen Ausnahmespieler zu ersetzen...