Noten zum FC Bayern gegen den FC Arsenal: Upamecano der Alles-Abräumer, zwei Vierer

Der FC Bayern und der FC Arsenal trennen sich 2:2. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Ohne Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich und ohne den zauberhaften Zauberer-Flügelspieler Michael Olise (Gelb-Rot-Sperre) erkämpften sich die Bayern gegen Vorjahresfinalist FC Arsenal ein achtbares 2:2. Beim Fight-Klub FCB überragte neben Tormaschine Harry Kane vor allem Turbo-Sprinter Alphonso Davies, der das 1:1 erzielte.

Laimer machte gegen Arsenal Dampf

MANUEL NEUER - NOTE 3: Comeback nach zwei Partien Pause wegen einer Fußverletzung. Stellte mit seinem 163. Spiel den deutschen Rekord für die meisten Einsätze in der Champions League ein - zog mit Thomas Müller und Lionel Messi gleich (alle auf Rang drei des ewigen Rankings). Stark auf der Linie beim Kopfball von Bruno Guimaraes (47.). Bei den Gegentoren machtlos.

KONRAD LAIMER - NOTE 2: Die österreichische Arbeitsbiene über die rechte Seite als ständiger Dampfmacher. Musste seine Seite defensiv gegen Eze dichtmachen. Starker Rückpass vor dem Schuss, der zum Handelfmeter führte.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 2: Die Konstante in der Abwehr, der Alles-Abräumer! Strotzt aktuell nur so vor Kraft. Stach in den Duellen DFB-Angreifer Havertz klar aus. Mit bärenstarkem Drang nach vorne, sein Kopfball nach Sturm- und Drang-Alleingang bedeutete beinahe das 2:1.

Nach seiner Verletzung zurück im Tor des FC Bayern: Manuel Neuer. © IMAGO

Pavlovic gegen Arsenal der Taktgeber des FC Bayern

MIN-JAE KIM - NOTE 3: Erneut anstelle von Jonathan Tah im Abwehrzentrum aufgeboten. Weil er fitter und formstärker ist. Was er auch gegen die Gunners zeigte. Ohne Fehl und Tadel, mit viel Fleiß und Selbstvertrauen. Zur Pause ausgewechselt.

JOSIP STANISIC - NOTE 3: Schuftete zunächst auf der linken Abwehrseite gegen Saka (früh verletzt raus), dann gegen Madueke – mit einigen guten Ballgewinnen. Klärte in wichtigen Momenten resolut.

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Ohne Joshua Kimmich (trauert um seinen Vater) mit der Ballverteiler-Rolle im Zentrum. Gegen Arsenals Taktgeber und Kapitän Ödegaard mit einer Monster-Aufgabe.

Gegen Arsenal auf der Doppelsechs: Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof. © IMAGO

Saibari mit wenigen Ballkontakten

TOM BISCHOF - NOTE 3: Kam für Kimmich rein, agierte als halblinker Sechser. Großes Spiel für den Neu-Nationalspieler, der seine Dynamik nicht immer ausspielen konnte gegen das schlaue Arsenal-Mittelfeld.

ISMAEL SAIBARI - NOTE 3: In der Zehner-Rolle hinter Mittelstürmer Kane mit wenigen Ballkontakten. Manchmal zu umständlich, dazu fehlen ihm oft Tempo und Explosivität. Rieb sich in den Zweikämpfen auf, musste in der 68. Minute runter.

SERGE GNABRY - NOTE 3: Immer wieder London calling? Erster Startelf-Einsatz für den Offensiv-Allrounder. Hatte die Führung auf dem linken Fuß, doch sein Abschluss war zu schwach (21.). Gute Flanken und Ablagen, ohne Ertrag. In der 68. Minute runter.

Traf zum 1:1 für den FC Bayern: Alphonso Davies. © IMAGO

Davies mit starker Leistung gegen Arsenal

ALPHONSO DAVIES - NOTE 1: Weil Luis Díaz nicht bei 100 Prozent Fitness war, schickte Kompany den Turbo-Sprinter auf Linksaußen. Brach anfangs einige Male gefährlich durch und verwandelte den Kane-Pass zum 1:1 souverän – mit rechts! Die Fans raunten bei seinen Tempo-Dribblings.

HARRY KANE - NOTE 1: Als ehemaliger Tottenham-Profi gegen Arsenal höchst motiviert. Mit seinem 156. Treffer (per super-coolem Elfmeter) im 158. Pflichtspiel für Bayern, traf im zehnten Königsklassen-Spiel hintereinander (FCB-Rekord!). Mit was für einer (Bier-)Ruhe der Brite aus dem Zentrum die Bälle verteilt! Irre, der Pass auf Davies zum 1:1.

JONATHAN TAH - NOTE 4: Kam zur zweiten Halbzeit anstelle von Kim, rückte ins Abwehrzentrum. Spielte meist ruhig, behielt den Überblick. Ließ sich allerdings vor dem 2:2 durch Rice überrumpeln, kam dann zu spät.

Karl ohne nennenswerte Szene

LUIS DÍAZ - NOTE 3: Nach seinem Dreierpack gegen Leipzig (6:1) diesmal nur Joker, weil nicht ganz fit. Kam in der 68. Minute für Saibari, prüfte Arsenal-Keeper Raya mit einem Schlenzer (76.). Am Ende verletzt raus.

LENNART KARL - NOTE 4: Der Rechtsaußen, den einige von Beginn an als Olise-Ersatz erwartet hatten, kam in der 68. für Gnabry. Ohne nennenswerte Szene.

NATHANIEL BROWN - OHNE NOTE: Ersetzte Davies ab der 85. Minute, rückte ins offensive Zentrum.

BARA NDIAYE - OHNE NOTE: In der Nachspielzeit für Díaz drin.