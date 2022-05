Instagram-Like: Ryan Gravenberch gefällt eigenes Transfergerücht

Es ist sicher, aber noch nicht offiziell: Ryan Gravenberch wechselt zum FC Bayern. Jetzt hat der Ajax-Spieler einen weiteren mehr als eindeutigen Hinweis auf Instagram gegeben.

München - Wann es offiziell verkündet wird, ist noch unklar – fest steht jedoch schon jetzt: Ryan Gravenberch wechselt in diesem Sommer zum FC Bayern! Nach längeren Verhandlungen zwischen den Münchnern und Ajax Amsterdam sollen sich beide Vereine übereinstimmenden Medienberichten zufolge nun auf eine Ablöse geeinigt haben.

Gravenberch herzt Post von Transfer-Experte

Gravenberch selbst hat am Mittwoch einen mehr als eindeutigen Hinweis auf seinen bevorstehenden Wechsel gegeben. Nachdem er bereits am Dienstag den Bayern-Deal von Ajax-Kollege Noussair Mazraoui in seiner Instagram-Story postete, gab er tags darauf dem Gravenberch-Post von Transfer-Experte Fabrizio Romano ein "Gefällt mir"-Herzchen. Gravenberch scheint seinen Wechsel nach München also kaum erwarten zu können.

Der 20-Jährige soll beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2027 unterschreiben – die Münchner zahlen demnach eine feste Ablösesumme von 19 Millionen Euro, die sich durch Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 5,5 Millionen Euro erhöhen kann. Zudem soll Ajax an einem möglichen, späteren Weiterverkauf Gravenberchs beteiligt werden.