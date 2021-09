In letzter Sekunde! FC Bayern II rettet Remis gegen Buchbach

Nach einem glücklichen 2:2-Unentschieden gegen den TSV Buchbach steht der FC Bayern II wieder an der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern.

Erleichterung pur: Die kleinen Bayern feiern den 2:2-Ausgleich in Buchbach in letzter Sekunde.

Buchbach – Das war knapp! Der FC Bayern II hat am Freitagabend mit einem Last-Minute-Ausgleich nur knapp die Pleite gegen den TSV Buchbach verhindert. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erlöste Jamie Lawrence die kleinen Bayern per Kopf.

Gegen Buchbach gingen die Bayern von Martin Demichelis zunächst durch Malik Tillman (44.) in Führung. Nach einem Doppelschlag innerhalb zweier Minuten durch die Buchbacher Moritz Sassmann (68.) und Alexandro Petrovic (70.) sah es dann streckenweise schwer nach der sich anbahnenden zweiten Saisonniederlage aus. Quasi mit dem Schlusspfiff köpfte Lawrence nach einer Ecke zum 2:2-Endstand.

FC Bayern II wieder Tabellenführer

"Nach den beiden Gegentoren haben wir uns schwergetan, Chancen zu kreieren. Aber am Ende haben wir zum Glück ein 2:2-Unentschieden geholt", sagte Bayern-Coach Demichelis nach dem Spiel. Die Zweitvertretung des Rekordmeisters schiebt sich mit dem Unentschieden wieder vor Bayreuth auf den ersten Tabellenplatz der Regionalliga Bayern. Die Oberfranken hätten theoretisch am Samstag mit einem Punktgewinn gegen die SpVgg Unterhaching wieder vorbeiziehen können, das Spiel wurde jedoch wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Hachingern abgesagt. Ein Nachholtermin für die Partie steht noch nicht fest.