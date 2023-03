In Illertissen: Erster Punktverlust für FCB II im Jahr 2023

Erster kleiner Dämpfer für den FCB II. In Illertissen lassen die kleinen Bayern erstmals im Jahr 2023 Punkte liegen.

In Illertissen kommt der FCB II nicht über ein Remis hinaus.

Illertissen - Die Amateure des FC Bayern haben erstmals im Jahr 2023 Punkte liegen lassen, bleiben aber auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen.

In einer umkämpften Partie trennte sich das Team von Chefcoach Holger Seitz am Samstagnachmittag vor 835 Zuschauern mit 0:0 vom FV Illertissen.

FCB-II-Coach Seitz mit Remis zufrieden

Trotz des ersten Punktverlustes in diesem Jahr zeigt sich Seitz auf der Webseite des Vereins zufrieden mit der Leistung seiner Kicker beim Tabellenachten: "Wir haben super Möglichkeiten gehabt, die war aber leider nicht genutzt haben. Ich möchte meinen Spielern aber ein Kompliment machen, wie sie heute die Bedingungen angenommen haben und sich in jeden Zweikampf geworfen haben, um unser Tor zu verteidigen. Das sehe ich an erster Stelle und insofern bin ich auch sehr zufrieden."

Nkili mit Startelf-Debüt für den FC Bayern

Im Vergleich zum 3:0-Erfolg im Geisterderby gegen Türkgücü München am Mittwoch, änderte Seitz seine Startelf auf drei Positionen. Im Mittelfeld startete Eyüp Aydin für Taichi Fukui. Desiré Sègbè und Noel Aséko Nkili rückten für Grant-Leon Ranos und Paul Wanner in die Startformation. Für Nkili war es das Startelf-Debüt für die Bayern-Reserve.

Mit nun 48 Punkten aus 28 Spielen belegen die kleinen Bayern derzeit Tabellenplatz vier in der Regionalliga Bayern. Am kommenden Wochenende hat der FCB II spielfrei, am Mittwoch, 5. April ist um 19 Uhr dann der FC Augsburg II zu Gast im Grünwalder Stadion.