"Immer ein bisschen Angst": Bayern-Coach Kompany und die Sorge vor dem Virus

Dayot Upamecano fällt auch gegen den FC Augsburg aus. Verlängert er beim FC Bayern? "Warten auf seine Antwort"

Die personelle Lage in der Defensive des FC Bayern bleibt angespannt: Auch im bayerisch-schwäbischen Derby gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) müssen die Münchner auf Abwehrchef Dayot Upamecano verzichten.

"Upa ist krank und liegt noch ein paar Tage im Bett", sagte Trainer Vincent Kompany über den Franzosen, der bereits in der Champions League am Mittwoch gegen Union Saint-Gilloise passen musste. Er hoffe, dass kein anderer Profi krank werde, ergänzte Kompany, denn er habe "immer ein bisschen Angst, wenn ein Virus reinkommt in die Kabine".

Drei weitere Abwehrspieler fallen aus

Mit Konrad Laimer, Josip Stanisic und Sacha Boey fehlen drei weitere Abwehrspieler schon länger und noch für einige Wochen. Boey hat ohnehin keine Perspektive mehr, er soll bis Anfang Februar verkauft werden.

"Trotz dieser Ausfälle haben wir noch einen guten Konkurrenzkampf in der Verteidigung", meinte Kompany. "Hiroki Ito ist fit, Minjae Kim ist fit, Raphaël Guerreiro und Tom Bischof. Joshua Kimmich, Leon Goretzka können da auch spielen für uns."

Davies "bald wieder ein Kandidat für die Startelf"

Zudem ist Alphonso Davies nach langer Verletzungspause eine Option. Der Kanadier, der gegen Saint-Gilloise in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, sei "bald wieder ein Kandidat für die Startelf", sagte Kompany: "Er ist reingekommen und hat sofort gezeigt, was er mitbringt. Das war schon ein sehr positiver Einsatz im letzten Spiel für ihn."

Wann verlängert Upamecano?

Vor Augsburg zeigte Kompany Respekt. "Es ist ein Derby, weil der Gegner mit dem Bus kommt", sagte der Belgier. "Gegen Augsburg sind es für uns traditionell immer schwierige Spiele. Vielleicht gehört der Derbyfaktor dazu."

Unklar ist bei Bayern noch immer, wann Upamecano seinen auslaufenden Vertrag verlängert. "Ich weiß nicht, ob es eine Verzögerung gab", sagte Sportvorstand Max Eberl: "Es wurde spekuliert, dass Upa zugesagt hat. Wir warten auf Upas Antwort, das ist die einzige, die zählt."