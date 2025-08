Musste ins Krankenhaus: Entwarnung nach Hoeneß-Schreck am Golfplatz

Nach einem gesundheitlichen Vorfall beim Charity-Golfturnier in Bonn musste Uli Hoeneß ins Krankenhaus. Glücklicherweise geht es dem Bayern-Ehrenpräsidenten wieder gut, und er konnte schnell zurück ins Hotel.

Es war ein Schreckmoment am Samstag beim Charity-Golfevent auf Schloss Miel bei Bonn: Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß musste wegen eines medizinischen Zwischenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Hoeneß kurz im Krankenhaus

Wie die Bild berichtete, soll eine geplatzte Ader der Grund gewesen sein. Nach AZ-Informationen geht es Hoeneß inzwischen aber wieder gut, der 73-Jährige war demnach nur kurz im Krankenhaus und konnte anschließend wieder ins Hotel zurückkehren.

Entwarnung bei Hoeneß!

Prominente Teilnehmer beim Golfturnier

Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer und Bruder Dieter Hoeneß waren bei dem Golfturnier dabei, das parallel zum Testspiel der Münchner gegen Olympique Lyon (2:1) stattfand. Schirmherr der Benefiz-Veranstaltung war Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender des Bayern-Hauptsponsors Telekom.

Vertragsverlängerung mit Telekom naht

Mit dem Mobilfunk-Anbieter stehen die Münchner kurz vor der vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2030, dafür sollen sie dem Vernehmen nach 65 Millionen Euro jährlich kassieren. Die Telekom ist bereits seit 2002 Bayern-Sponsor und ziert auch die Brust des Trikots. Dementsprechend eng ist der Kontakt der Konzernspitze zu den Bayern-Bossen Hoeneß und Hainer.

Hoeneß am Donnerstag wieder im Stadion?

Sofern es Hoeneß auch in den kommenden Tagen nach der Rückkehr an seinen Wohnort in Bad Wiessee am Tegernsee gut geht, könnte er am Donnerstag wieder in der Allianz Arena dabei sein. Da trifft das Team von Trainer Vincent Kompany in einem weiteren Ablösespiel für Harry Kane auf Tottenham Hotspur (18.30 Uhr).